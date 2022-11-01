年产前基因检测市场当 2022 前范围、全面洞察 年增长和预测

广泛的 产前基因检测市场 分析报告以允许企业识别市场机会的方式提供市场数据，例如市场趋势、消费者行为和竞争分析。在形成报告之前，DBMR 团队非常清楚地了解市场研究的目标。已进行深入研究，以准确分析市场动态和消费者行为，以纳入报告。产前基因检测市场报告的所有部分都得到了正确概述，包括标题页、目录、简介、背景和方法、执行摘要、结果、结论和附录。全面的产前基因检测市场报告有助于了解有价值的趋势，洞察消费者行为，以及能够进行有效竞争对手分析的可视化。有了这样的市场报告，企业可以变得更智能、更高效，最终满足目标受众的需求。

Data Bridge Market Research 分析，预计产前基因检测市场在预测期内的复合年增长率为 13.85%。这表明，2021 年的市场价值为 87.22 亿美元，到 2029 年将飙升至 246.1956 亿美元。由于全球癌症发病率不断上升，“癌症”在产前基因检测市场的疾病领域占据主导地位。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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产前基因检测市场情景

从名字本身就可以看出，产前基因检测是一种医学检查，用于诊断怀孕期间出生前的各种遗传困难或异常。产前基因检测可用于检测出生缺陷，这些出生缺陷基本上是由家族史中的遗传和遗传疾病引起的。

产前基因检测市场的领先公司名单是：

Abbott（美国）、Siemens Healthineers AG（德国）、Quidel Corporation（美国）、F. Hoffman-La Roche Ltd.（瑞士）、Danaher。(美国), BD (美国), Chembio Diagnostics (美国), EKF Diagnostics (英国), Trinity Biotech plc (爱尔兰), Instrumentation Laboratory (美国), Nova Biomedical (美国), PTS Diagnostics (美国), Sekisui Diagnostics (美国) ), Thermo Fisher Scientific (美国), bioMerieux SA (法国), DiaSorin SpA (意大利), AccuBioTech Co., Ltd. (中国), Meridian Bioscience (美国), Biocartis Bioscience (欧洲), GeneSTAT Molecular Diagnostics, LLC (美国) )、Terumo Corporation（日本）和 Grifols, SA（西班牙）

产前基因检测市场：细分

按技术{诊断方法（PCR、Acgh、FISH）、筛查方法（无创产前检查、母体血清筛查）}

通过筛选技术（载体筛选、顺序筛选和母体血清四联筛选）

按疾病分类（阿尔茨海默病、癌症、囊性纤维化、镰状细胞性贫血、杜氏肌营养不良症、地中海贫血、亨廷顿病、罕见病、其他疾病）

按最终用户（医院、诊所、诊断中心）

副产品（产品、 消耗品、 检测试剂盒和试剂、 一次性用品、 仪器、 NGS 系统、 PCR 仪器、 微阵列、 超声设备、 其他仪器、 服务）

产前基因检测市场动态

遗传疾病患病 率上升：遗传疾病和疾病的发病率不断上升是促进市场增长的主要因素之一。例如，家族史中糖尿病患病率的增加直接影响市场增长率。此外，唐氏综合症、爱德华综合症和帕陶综合症等其他遗传疾病以及易患慢性病的老年人口基数不断增加，将进一步创造市场机会。

研发能力：研发能力 的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。为发展紧急医疗保健服务而进行的研发能力也提高了市场增长率。

对医疗设施的投资不断增长： 对改善医疗设施状况和改善整体医疗基础设施的关注激增，这是促进市场增长的另一个重要因素。公共和私人参与者之间在资助和应用新技术和改进技术方面越来越多的伙伴关系和战略合作进一步创造了有利可图的市场机会。

此外，目标研究活动的公私资金激增，对用于识别遗传异常和确定胎儿性别的产前基因检测的需求增加，领先企业收购小型市场申请人以及由于技术进步而不断增加的产品创新和开发。在 2022 年至 2029 年的预测期内，全球各地的市场参与者将扩大盈利机会。此外，基因检测在北美肿瘤和遗传疾病中的应用日益增加，消费者对欧洲个性化药物的兴趣，对直接治疗的需求不断增长-消费者基因检测、互联网普及率上升、人均医疗保健支出增加将进一步扩大未来市场的增长率。

具有说服力的 全球产前基因检测市场 业务报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。该报告提供了有关不断变化的市场格局、市场中已经存在的内容、未来趋势、市场预期、竞争环境以及可以采取的超越竞争对手的战略的持久知识和信息。该市场报告包含历史数据以及全球和区域市场的未来预测和详细分析。产前基因检测是一份独特的市场研究报告，对国际上的产品、市场、公司、行业和许多国家进行行业分析。

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