2022 年医用气体市场规模、份额、未来路线图、技术创新和增长预测

全面的医用气体市场研究报告提供了有关医用气体行业和业务解决方案的一系列见解,将支持在竞争中保持领先地位。本营销报告还强调了系统的投资分析,预测了市场参与者即将到来的机会。这份市场报告是知识渊博的预测者、创新分析师和杰出的研究人员不断努力的结果,他们针对不同的市场、趋势和新兴机会在连续的业务需求方向上进行了详细而勤奋的研究。一份颇具影响力的 医用气体市场 报告从多个方面对行业进行了从上到下的分析。

2021 年全球医用气体市场价值 25.6 亿美元,预计到 2029 年将达到 43.7 亿美元,在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.9%。“治疗应用”在预测期内占医用气体市场最大的应用领域,因为其作为医药产品和医疗设施中的相关设备的需求量很大。

市场的主要主要参与者:

Air Products and Chemicals, IncTaiyo Nippon Sanso CorporationThe Linde GroupSOL-SpA, Praxair Technology, IncAir LiquideAtlas CopcoGCE Holding ABMesser GroupThe Southern Gas LimitedAims Industries LtdAmico GroupGCE GroupCrumpton Welding Supplies and Equipment Zaburitz Pearl Co., Ltd Ellenbarrie Industrial GasesUttamSCI AnalyticalRotarexAllied Healthcare Products Inc

医用气体市场的细分和子部分如下所示:

按产品分类(医用气体、医用气体设备)

按应用(药物制造和研究、诊断应用、治疗应用、其他)

按分离方法(物理分离器、分馏、分子筛、半透膜、其他)

按最终用户(医院、家庭保健、制药和生物技术公司、学术和研究机构、紧急服务提供商等)

市场概况

现代医学严重依赖气体。气体有助于呼吸和麻醉,并允许专业人员分析肺和心血管系统的功能。它们也用于诊断和冷冻手术。医用气体基本上是指提供医疗解决方案的医用气体分子。医用气体是无菌的,不含污染物。它在医院中用于合成、消毒或隔离有益于人类健康的过程或产品,并在称为气体疗法的实践中被患者吸入。

预计在 2022-2029 年的预测期内,实施与医用气体设备有关的各种严格法规和标准将对医用气体市场构成挑战。此外,医用气体校准标准的变化和联邦对呼吸治疗的报销减少也限制了市场的整体增长。

此外,据估计,新兴经济体医学科学的各种技术进步和市场扩张将为市场创造有利可图的机会。先进医用气体设备的引进加上备用系统的安装将进一步扩大未来医用气体市场的增长率。

表中的内容:

第 1 章:医用气体市场概述

第 1.1 章:研究假设

第 1.2 章:研究范围

第 2 章:医用气体市场经济影响

第 2.1 章:分析方法

第 2.2 章:研究阶段

第三章:制造商的竞争

第 3.1 章:当前市场情景

第 3.2 章:价值链/供应链分析

第 3.3 章:政府法规和举措

第 4 章:按地区划分的产量、收入(价值)

第 5 章:按地区划分的供应(生产)、消费、出口、进口

第 5.1 章:市场驱动力

第 5.2 章:市场限制/挑战

第 5.3 章:市场机会

第 6 章:按类型划分的产量、收入(价值)、价格趋势

第 7 章:按应用进行市场分析

第 8 章:按制造成本分析的医用气体市场

第九章:产业链、采购策略和下游买家

第 10 章:营销策略分析,分销商/贸易商

第 11 章:医用气体市场地理分析

第12章:医用气体市场影响因素分析

第 13 章:医用气体市场预测(2021-2026 年)

第14章:市场的未来

第 15 章:附录

医用气体 市场驱动因素:

快速增长的健康问题: 慢性病患病率上升和早产率上升等因素是推动该市场增长的最重要因素。此外,导致各种呼吸道疾病的污染水平上升和烟草使用的高流行率预计将加速市场的整体增长。

此外,公共和私人当局不断增加的医疗保健支出以及对真空系统和歧管等先进医用气体设备的需求增加,预计也将推动市场增长。此外,患者和医生对慢性病意识的提高以及家庭保健应用的增加也缓冲了市场在预测期内的增长。医疗气体相关研究活动的资金增加,加上对广泛研发活动的投资增加,预计也将促进市场的增长。

供应商洞察和 医用气体市场 份额分析

Air Products Inc.(美国)、Linde Plc(德国)、Air Liquide(法国)、Ellenbarrie Industrial Gases(印度)、Praxair Technology, Inc.(美国)、TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION(日本)、AIMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED(印度)、scicalgas(美国)、SOL Group(意大利)、Atlas Copco AB(瑞典)、Zaburitz Pearl Energy Co., Ltd.(缅甸)、Rotarex(卢森堡)、Messer Group GmbH(德国)、Amico Group , (UAE) 和 GCE Group (瑞典)

医用气体市场国家层面分析

报告主要分为几个重点区域,对这些区域的医用气体销售、收入、市场份额和增长率进行了细分,涵盖:

北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国

荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区

中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国

印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)

