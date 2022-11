医疗自动化市场战略评估和 SWOT 2022 分析 按应用、按产品 | 关键人物;主力;重要一员

全面的医疗自动化市场报告根据市场动态和增长诱因对医疗自动化行业的增长率和市场价值进行了评估。通过从研​​究人员、分析师和预测人员组成的专门团队获取输入,在生成此报告时使用了一系列步骤。更不用说,这份商业报告的显着特点是根据所涉及的数据和信息的程度使用了几个图表、图形和表格。客户可以通过在创建医疗自动化市场 报告时使用的出色实践模型和研究方法来发掘在市场上取得成功的最佳机会 。

关键细分:

按组件(设备、软件、服务)

按类型(自动处方配方和分配、自动健康评估和监测、自动成像和图像分析、自动医疗物流、资源和人员跟踪、医疗机器人和计算机辅助手术设备、自动治疗(非手术)程序和自动实验室测试和分析)

按应用(诊断和监测、治疗、实验室和药房自动化、医疗物流和培训等)

按连接(有线和无线)

按最终用户(医院、诊断中心、药房、研究实验室和研究所、家庭护理、专科诊所、门诊手术中心 (ASCS) 等)

按分销渠道(直接招标、零售、网上销售等)

医疗自动化市场的主要参与者是:

Brainlab AG、eScreen(雅培的子公司)、QMeds Inc.、HollySys Asia Pacific Pte Ltd.、SP Automation & Robotics、Asahi Kasei Medical Co., Ltd.(Asahi Kasei Corporation 的子公司)、Asteres Inc.、ARxIUM、 MedAvail Technologies, Inc., Stereotaxis, Inc., Parata Systems, LLC, 3M, Accuray Incorporated, Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, Cardinal Health, Omnicell, Inc., STANLEY Healthcare, Leica Biosystems Nussloch GmbH(丹纳赫的子公司), McKesson Corporation, BD, Baxter, iCAD Inc., Tecan Trading AG, Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare 和 Johnson & Johnson Services, Inc.

市场概况:

医疗自动化包括用于减少医疗错误、促进更好地管理各种慢性疾病以及使医疗保健专业人员能够预防预后的技术。医疗自动化控制监测、诊断和治疗机器,帮助医疗保健专业人员在各种医疗保健设施中完成主要的响应任务。

技术的进步为患者的治疗计划带来了许多优势,提高了临床效率并提高了患者的安全性,因此技术进步和发展预计将在预测期内促进医疗自动化市场的增长。医疗自动化日益增加的副作用正在成为制约和阻碍医疗自动化市场需求的因素。医疗机构和政府机构越来越多的支持,显着影响了对医疗自动化的需求,因此估计医疗机构和政府机构对预防疾病的支持越来越多,这为医疗自动化市场的增长提供了机会。预测期。

按地理划分的医疗自动化市场细分

北美

欧洲

亚太地区

拉丁美洲

中东和非洲

每个地区的主要国家也被考虑在内,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国 (UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰等。

报告要点

深入分析各种见解,即医疗自动化市场趋势、增长动力、机遇和其他相关挑战。

主要市场参与者、其核心竞争力和市场份额的综合详细信息。

供应商和买家做出更好商业决策的能力。

根据交易量列出市场规模。

此外,研究报告检查:

当前和未来的发展可能性和利基关键竞争格局的评估

按应用、行业和部署模型

主要应用程序/最终用户/使用区域的区域评估

医疗自动化市场:目录

报告概述:它包括研究的目标和范围,并重点介绍了所涵盖的关键细分市场和参与者。它还包括研究研究考虑的年份,包括 100 个数据表和 40 个附加表。

执行摘要:它涵盖了行业趋势,重点关注市场用例和主要市场趋势、 按地区划分的全球医疗自动化市场 规模和全球市场规模。它还涵盖了按地区划分的市场份额和增长率。

供应商格局:报告重点关注并购、扩张、关键参与者分析、公司成立日期、服务区域、制造基地和关键参与者的收入。

关键成功因素:本节提供有关按产品和应用划分的市场规模的详细信息,以及与 2019 年市场规模相对应的数据、2020 年的估计以及到 2028 年的复合年增长率 (CAGR) 预测。

区域分析:报告中分析的所有区域和国家都是根据产品和应用的市场规模、主要参与者和市场预测进行研究的。

国际玩家简介:在这里,玩家根据他们的毛利率、价格、销售额、收入、业务、产品和其他公司详细信息进行评估。

市场动态:包括报告中分析的供应链分析、区域营销分析、挑战、机遇和驱动因素。

检查当前趋势和未来前景、产品、不断发展的技术和新产业。