2022-2029 按组件、部署类型、企业规模、最终用户、地区划分的长读测序市场——到 年的全球行业分析和预测

市场分析和洞察:

长读长测序也称为第三代测序。这是一种直接对 DNA 分子进行实时测序的技术,并且由于这种直接测序,产生了长读数。这些测序反应通常在不使用 PCR 扩增的情况下进行。长读长测序主要包括单分子实时(SMRT)测序和纳米孔测序两种技术。与过去几年相比,长读长测序市场随着临床测序和分析应用的增加以及第三代长读长测序技术的进步而增加。

例如,

2019 年 3 月,Oxford Nanopore 推出了用于快速、短 DNA/RNA 序列分析的 Flongle。Flongle 是一款适配器,可与桌面 GridION X5 和便携式 MinION 测序设备一起使用。可以产生多达 1.8 Gb 的序列数据的小型 Flongle 单元,具有超过 3 Gb 的净空。该产品的推出将有助于加强公司的产品组合。

长读测序市场中提到的公司:

Illumina, Inc.、Oxford Nanopore Technologies、PerkinElmerInc.、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Novogene Corporation、Macrogen, Inc.、BaseClear BV、GENEWIZ Inc.(Brooks Automation, Inc. 的子公司)、Pacific Biosciences of California, Inc. ., Takara Bio Inc., TATAA Biocenter, FG Technologies, Roche Sequencing (F. Hoffmann-La Roche Ltd 的子公司), Universal Sequencing Technology (UST), QIAGEN, BioCat GmbH, LOOP GENOMICS, BGI, Lexogen GmbH, Promega Corporation , 安捷伦科技公司, Longas Technologies 和 Quantapore, Inc.

GlobalLong 读取测序市场范围和市场规模

根据技术,市场分为单分子实时测序、纳米孔测序、合成长读长测序等。2020 年,单分子实时测序将主导市场,因为它有助于实现更高的准确性,因为它的文本长度更长。此外,SMRT 在样品制备过程中不需要扩增。因此,研究人员采用它来扩展重复基因组区域并整合基因组。

根据产品,市场分为仪器、消耗品和服务。仪器进一步细分为独立和便携式。耗材进一步细分为试剂盒、探针等。试剂盒进一步细分为连接测序试剂盒、快速/现场测序试剂盒、PCR测序试剂盒、快速PCR测序试剂盒、16s条形码试剂盒、直接RNA测序试剂盒、直接cDNA测序试剂盒等。服务进一步细分为文库制备、测序、分析等。2020 年,为了进行基因组测序,消耗品占据了最大的市场份额,最终用户必须定期收集间隔,因为它们用于运行多个序列。例如,根据细胞测序反应使用单个 SMRT。

根据应用,市场细分为全基因组测序、表观遗传学、RNA测序、复杂群体、靶向测序等。全基因组测序进一步细分为人类全基因组、微生物全基因组等。靶向测序进一步细分为微生物学和传染病、人类生物医学研究、HLA测序等。2020 年,全基因组测序将主导市场,因为 SMRT 读取可以检测人类基因组中以前被短读取技术遗漏的结构变异。

在工作流程的基础上,市场被细分为预测序、测序和数据分析。2020 年,由于存在许多探索分子生物学和基因组测序方法的生物技术机构,测序将主导市场。因此,大学提供的研究、学术研讨会和现场生物信息学课程越来越多地使用顺序分析方法,预计将鼓励学术研究部门。

根据最终用户,市场分为学术和研究机构、临床实验室、医院、制药和生物技术实体等。2020 年,学术和研究机构在市场上占据主导地位,因为存在众多探索分子生物学和基因组测序方法的生物技术机构。因此,预计在大学提供的研究、学术研讨会和现场生物信息学课程中越来越多地使用序列分析方法将鼓励学术研究部门。

在分销渠道的基础上,市场分为直接招标和零售。2020年,直接招标占据市场主导地位,大部分服务供应商从制造商那里购买设备,并且注意到直接销售的收入更高,因此在市场上具有影响力和增长。

这份全球长读序列市场报告提供了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息,分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关 Data Bridge 市场研究便携式氧气浓缩器市场的更多信息,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

区域增长分析:

