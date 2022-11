放射治疗市场报告——顶级公司和关键挑战 2022-2029

重要的放射治疗报告对于绘制与生产、产品发布、成本核算、库存、采购和营销相关的战略非常有价值。该分析提供了对各个细分市场的检查,这些细分市场依赖于在估计的预测框架内观察到最快的发展。如果以正确的方式实施,所有数据和信息对于保持竞争优势非常有帮助。通过 放射治疗市场 业务报告,还可以分析关键参与者的行为如何影响销售、进口、出口、收入和 CAGR 值。市场研究提供可操作的市场洞察力,有助于制定可持续和赚钱的商业战略。

全球放射治疗市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 6.4% 的复合年增长率增长,预计将达到美元到 2029 年,从 2021 年的 75.3729 亿美元增加到 121.9417 亿美元。癌症疾病的日益流行、癌症治疗放射治疗的新技术、放射治疗设备和程序的越来越多的采用以及对非手术程序的偏好增加是预计将在预测期内推动市场需求。

放射治疗市场的顶级制造商:

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, P-Cure, Mirada Medical Limited, ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (“VIEWRAY”), Elekta AB (pub), Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Zeigler BEBIG, Xoft, iCAD, Inc.、RaySearch Laboratories、Brainlab、Advanced Oncotherapy、Hitachi, LTD.、Advanced Accelerator Applications(Novartis AG 的子公司)、Provision Healthcare、Nordion (Canada) Inc.(Sotera Health 的子公司)、Sumitomo 的子公司Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc., Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.、IntraOp Medical, Inc.、Ariane Medical Systems Ltd、蔡司国际、通用电气公司、SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA、CIVCO 放射治疗

放射治疗市场细分分析:

按类型(外束放射治疗、内放射治疗、全身放射治疗/放射性药物和其他)

按产品分类(外束放疗、内放疗产品、放疗软件等)

按应用(肺癌、前列腺癌、结直肠癌、淋巴瘤、肝癌、甲状腺癌、脑癌、宫颈癌、脊柱癌等)

按最终用户(医院、放射治疗中心、专科诊所和其他)

按分销渠道(直接招标、零售和其他)

放射治疗市场概述:

放射治疗主要使用X射线以及类似形式的放射技术来治疗癌症疾病。在放射治疗中,基于高能的放射线被用来破坏导致癌症的细胞并阻止它们生长和分裂。放射治疗具有多种好处,可以准确地瞄准癌症并直接定位癌症在体内的任何位置。放射治疗程序在推出新的治疗计划软件和先进的基于特征的治疗方式方面取得了进步,这需要高技能和经过认证的专业人员轻松操作这些产品和软件。

随着放射治疗需求的增加以及全球癌症疾病的患病率增加,放射治疗需求与精确年份相比有所增加。此外,对放射治疗的需求也随着对非手术治疗癌症治疗的偏好的增加而增加 例如:根据国家生物技术信息中心的数据,放射治疗癌症治疗有可能提高 350 万癌症患者的治愈率,以及它还改善了另外 350 万癌症患者的姑息治疗,每年新增癌症病例超过 1400 万。然而,放射治疗设备和面板的高成本可能会阻碍放射治疗的使用,预计将减缓预测期内放射治疗市场的增长。

竞争格局和放射治疗市场份额分析:

报告中涉及的一些主要参与者包括佳能医疗系统公司、P-Cure、Mirada Medical Limited、ProTom International、Mevion Medical Systems、VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC.(“VIEWRAY”)、Elekta AB(pub)、Accuray Incorporated、 IBA Worldwide、Eckert & Zeigler BEBIG、Xoft、iCAD, Inc. 的子公司、RaySearch Laboratories、Brainlab、Advanced Oncotherapy、Hitachi, LTD.、Advanced Accelerator Applications(Novartis AG 的子公司)、Provision Healthcare、Nordion (Canada) Inc. .(Sotera Health 的子公司)、Sumitomo Heavy Industries, Ltd.、Isoray Inc.、Siemens Healthcare GmbH、Koninklijke Philips NV、Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd.、IntraOp Medical, Inc.、Ariane Medical Systems Ltd、蔡司国际、通用电气公司、SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA、CIVCO 放射治疗、在其他国内和全球参与者中。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

例如,

2020 年 5 月,Elekta AB 推出了新产品 Leksell Gamma Knife,这是一种用于颅内立体定向放射外科手术的下一代治疗优化器。通过推出新产品,公司增强了产品组合并产生了充足的收入

2019 年 9 月,Siemens Healthcare GmbH 推出了两款专用 CT 系统,即 Somatom go.Sim 和 Somatom go.Open Pro,用于放射治疗规划。新系统使放射治疗计划更加准确。通过推出新产品,公司增强了产品组合并为市场创造了充足的收入

按地理区域

亚太地区:中国、日本、印度和亚太其他地区

欧洲:德国、英国、法国和欧洲其他地区

北美:美国、墨西哥和加拿大

拉丁美洲:巴西和拉丁美洲其他地区

中东和非洲:海湾合作委员会国家以及中东和非洲其他地区

