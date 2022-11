年一次性生物加工市场收入、规模 – 行业统计、2022-2029 份额、分析和全球研究报告

现实的一次性生物处理市场报告全面研究市场定义、市场细分、竞争分析和市场关键发展。该报告提供了很多信息,例如一般市场状况、趋势、倾向、关键参与者、机会、地理分析和许多其他有助于业务增长和成功的参数。 一次性生物处理市场 文件是在理解业务目标的情况下生成的,需要通过提供最合适和合适的解决方案来弥合差距;通过补贴风险和提高业绩来提高公司的增长。

本报告涵盖以下制造商:

3M, Applikon Biotechnology BV, CESCO BIOENGINEERING CO., LTD, Danaher, Eppendorf AG, GENERAL ELECTRIC, Merck KGaA, PBS Biotech, Inc., Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Rentschler Biopharma SE, Corning Incorporated, Avantor Fluid Handling LLC , Boehringer Ingelheim International GmbH, Infors AG, Entegris, Lonza, Kuhner AG, 和 MEISSNER FILTRATION PRODUCTS, INC

全球一次性生物加工市场细分为:

按类型(上游、发酵、下游)

按产品分类(切向流过滤装置、简单和外围元件、仪器和设备、工作设备)

按方法(过滤、储存、细胞培养、纯化、混合)

按材料(塑料、硅胶、其他)

按应用(单克隆抗体生产、疫苗生产、植物细胞培养、患者特异性细胞疗法、其他)

按最终用户(生物制药行业、CMO 和 CRO、制药行业、营养保健品行业、化工行业、学术和研究实验室、其他)

一次性生物加工市场情景

一次性生物加工市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息,应用优势,技术生命线曲线。提供的数据点仅与公司对一次性生物加工市场的关注有关。研究了全球领先的一次性生物加工市场参与者和制造商,以简要了解竞争。

全球对生物制药需求的增长是推动一次性生物加工市场增长的主要因素之一。一次性技术 (SUT) 采用率的增加,得益于设施建设时间和资本成本显着降低等各种优势,以及更快的实施和更低的产品交叉污染风险,加速了市场增长。使用一次性技术生产针对 感染的治疗剂的重点,以及一次性系统 (SUS) 的普及,因为它们被认为是获得最大工艺效率和生产力的商业可行方法,这进一步影响了市场。此外,为生物制药的商业制造提供强大的一次性用品的供应商数量增加,

另一方面,与可浸出物和可提取物相关的问题,以及对使用一次性生物处理系统的严格规定,预计将阻碍市场增长。在 2021-2028 年的预测期内,一次性生物加工缺乏熟练的操作员以及对废物处理的担忧预计将挑战一次性生物加工市场。

该研究报告包括按地区(国家)、按公司、按类型和按应用划分的特定细分市场。

北美(美国、加拿大和墨西哥)

欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等)

亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)

南美洲(巴西等)

中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

