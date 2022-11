光遗传学执行器和传感器市场份额、2022 统计数据、规模、份额、主要参与者的区域分析 到年的行业预测

由行业专家、技术娴熟的分析师、动态预测者和知识渊博的研究人员组成的团队进行了详细的市场分析,准备了一份出色的 光遗传学执行器和传感器市场 报告。对于特定的基准年和历史年,在报告中进行估计和计算。该报告整合了经过充分研究的数据源,使客户能够专注于当前的市场机会,并在市场起起落落的情况下抵御主要的可信危险。在光遗传学执行器和传感器市场研究报告的帮助下,企业可以在相关市场的最佳市场机会方面获得无与伦比的洞察力和专业知识。

光遗传学执行器和传感器市场情景

光遗传学是指光学激活用于控制神经元功能的蛋白质的技术。众所周知,这是神经科学的最新发展,它为帕金森氏症、视网膜疾病和阿尔茨海默氏症等不治之症提供了治疗选择。该技术有助于激活或抑制编码光敏蛋白的特定神经元,从藻类中取出并充当离子通道。该通道响应特定波长的光而打开或关闭。大脑中的特定神经元被插入编码相应蛋白质的基因,并表达以产生光敏蛋白质。神经信号的传导是通过在特定的神经细胞上闪光来完成的。

光遗传学执行器和传感器市场的领先公司名单如下:

Elliot Scientific Ltd., Shanghai Laser & Optics Century Co. Ltd. (SLOC), GenSight Biologics, Danaher, Cohorent, Inc., Thorlabs, Inc., Prizmatix, Bruker, Scientifica, Judges Scientific plc, Addgene, THE JACKSON LABORATORY, Noldus信息技术、Merck KGaA、agtc、Circuit Therapeutics, Inc.、Laserglow Technologies、REGENXBIO Inc.、Cobalt International Energy, Inc.、Visual Solutions, Inc.

光遗传学执行器和传感器市场:细分

按产品类型(灯光仪器、执行器、传感器)、疾病类型(视网膜疾病、帕金森病、焦虑和抑郁、自闭症、精神分裂症等)

按应用(神经科学、视网膜疾病治疗、听力问题治疗、行为追踪、心血管校准、起搏)

按分销渠道(医院药房、零售药房、其他)

全球光遗传学执行器和传感器市场——区域分析

北美(美国、加拿大和墨西哥)、德国、法国、英国、荷兰、瑞士

亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度。

中东和非洲其他地区 (MEA) 比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚

中东和非洲 (MEA)、菲律宾、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、阿根廷和南美洲其他地区

全球光遗传学执行器和传感器市场内容表中涵盖的要点:

第 1 章:介绍、市场驱动力产品研究目标和研究范围市场

第 2 章:独家摘要 – 光遗传学执行器和传感器市场的基本信息。

第 3 章:展示市场动态——驱动因素、趋势和挑战。

第 4 章:介绍市场因素分析波特五力、供应/价值链、PESTEL 分析、市场熵、专利/商标分析。

第 5 章:按类型、最终用户和地区显示市场规模。

第 6 章:评估市场领先制造商,包括其竞争格局、同行群体分析、BCG 矩阵和公司简介。

第 7 章:按细分市场、国家和制造商评估市场,按主要国家/地区划分收入份额和销售额。

第 8 章和第 9 章:显示附录、方法和数据源

