口腔冲洗器市场 到 2022-2029 年的最新趋势、需求、增长、机会和展望

口腔冲洗器市场文件是具有深入市场研究的高质量报告。它提供了一个明确的解决方案来获得市场洞察力,企业可以通过它清楚地考虑市场,从而为业务增长做出重要决策。

关键细分:

按类型(台面,无绳)

按应用程序(家庭,牙科)

按分销渠道(直销、分销商)

口腔冲洗器市场的领先公司名单是:

Procter & Gamble, Church & Dwight Co., Inc., Panasonic Corporation of North America, Koninklijke Philips NV, Jetpik, Aquapick Sdn. Bhd., Conair Corporation, Hydro Floss, h2ofloss limited, ToiletTree Products, Inc., Candeon Technologies Co.,Ltd., Pursonic, Shenzhen Risun Technology Co.,Ltd, Oratec Corp, Liberex, Nicefeel, Gurin Products LLC, Proscenic, Water Powered srl 和 Prizma

市场概况:

口腔冲洗器是指牙医甚至在家中用于清洁口腔的pf型牙科器械。该设备利用高压水流去除卡在牙齿之间或患者口腔其他任何地方的任何碎屑或牙菌斑。它被广泛用作家庭护理消费者的牙线替代品,以及用于各种牙科手术。

全球人口对牙齿卫生意识的提高是推动口腔冲洗器市场增长的主要因素之一。牙周病患者对口腔冲洗器设备的需求激增,特别是在发展中经济体,以及创新产品的出现,如水龙头动力牙线器和其他先进设备,加速了市场增长。由于创新的水牙线、用于防止泄漏的水箱锁和充电电池以及中等收入经济体龋齿患病率的激增,创新水牙线的普及进一步影响了市场。此外,宠物拥有量增加,宠物保险激增,兽医卫生支出的增加和可支配收入的增长对口腔冲洗器市场产生了积极影响。此外,在 2021 年至 2028 年的预测期内,技术先进的牙科产品家庭护理设置的采用增加为市场参与者提供了有利可图的机会。

按地理划分的口腔冲洗器市场细分

北美

欧洲

亚太地区

拉丁美洲

中东和非洲

每个地区的主要国家也被考虑在内,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国 (UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰等。

报告要点

深入分析各种见解,即口腔冲洗器市场趋势、增长动力、机遇和其他相关挑战。

主要市场参与者、其核心竞争力和市场份额的综合详细信息。

供应商和买家做出更好商业决策的能力。

根据交易量列出市场规模。

口腔冲洗器市场展望报告的主要亮点:

母市场的详细情景口腔冲洗器市场动态的转变、口腔冲洗器市场趋势、增长动力、机遇和其他相关挑战。目标市场的详细细分基于价值和数量的口腔冲洗器市场规模的历史、当前和预测最新行业发展主要市场参与者、他们的核心竞争力和市场份额的综合详细信息。口腔冲洗器市场的竞争分析口腔冲洗器行业主要参与者采用的策略和产品开发做出了潜在和利基细分市场,以及他们的区域分析和调查对市场增长的无偏见分析,并根据口腔冲洗器市场的数量列出市场规模市场参与者增强和维持竞争力的最新和必备情报

