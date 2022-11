全球制造商对 年外周静脉 (IV) 2022-2029 导管市场的分析

获奖的外周静脉 (IV) 导管市场报告通过关键供应商收入、上下游行业发展、行业进展、关键公司以及类型细分和市场应用等信息来预测市场规模。报告中提到的所有统计和数字数据都借助图形和图表进行符号化,便于理解事实和数字。要在这个竞争激烈的时代取得成功,必须精通市场上的重大事件,这只有通过像这样一份出色的外周静脉 (IV) 导管市场报告才能实现。

外周静脉 (IV) 导管市场情景

放置在外周静脉中以便将药物直接给药到循环中的小管称为外周静脉 (IV) 导管。先进的外周静脉 (IV) 导管配备了额外的安全功能,可避免针刺伤。

集成/封闭式外周静脉导管在人群中的普及率上升是预计将加剧外周静脉 (IV) 导管市场增长和需求的重要因素之一。此外,慢性病患病率的增加和人口老龄化的加剧以及手术和治疗技术的进步也有助于预测期内全球市场的增长。此外,安全端口短外周静脉导管的高度采用和住院人数的增加也可能促进市场的增长。此外,对先进治疗方法认识的提高也是预计推动外周静脉 (IV) 导管市场增长的重要因素之一。

本报告涵盖以下制造商:

B. Braun Melsungen, BD, CR Bard, Inc., Smiths Medical, Cook, Teleflex Incorporated, VOGT MEDICAL, Terumo Europe NV, AngioDynamics, RenovoRx, Vygon SAS, ARGON MEDICAL, Tangent, Inc., Velano Vascular, Inc., ICU Medical、NIPRO、Medtronic、Henry Schein, Inc.、Hollister Incorporated 和 3M

全球外周静脉 (IV) 导管市场细分为:

按产品类型(短外周 IV 导管、集成/封闭式 PIVC)

按技术(常规 PIVC、安全 PIVC)

按最终用户(医院、门诊手术中心、诊所、家庭使用、其他)

报告中包括市场扩张、收购、增长战略、合资企业和合作、产品发布、市场扩张等方面的最新消息和行业发展。该报告侧重于市场中存在的运营及其竞争格局。识别市场的众多关键参与者将有助于读者了解参与者了解全球外周静脉 (IV) 导管市场竞争所需的方式和合作。

外周静脉 (IV) 导管市场报告对 COVID19/冠状病毒大流行造成的市场近期发展和综合竞争格局进行了深入分析。市场报告对战略家、营销人员和高级管理人员以及外周静脉 (IV) 导管行业的关键参与者有帮助。

一些参与者进行的大量研究和开发活动,包括提供培训以涵盖有关新技术、材料和技术的最新信息到创新实践解决方案,将补充市场增长。频繁的技术进步、卓越的便携性和易于操作性也促进了家庭和替代护理环境的采用。此外,非营利组织和政府的举措、意识计划以及大量研究资金的涌入对行业内的发展产生了积极影响。

竞争格局和市场份额分析

外周静脉 (IV) 导管市场报告中涵盖的主要参与者是 B. Braun Melsungen, BD, CR Bard, Inc., Smiths Medical, Cook, Teleflex Incorporated, VOGT MEDICAL, Terumo Europe NV, AngioDynamics, RenovoRx, Vygon SAS, ARGON MEDICAL、Tangent, Inc.、Velano Vascular, Inc.、ICU Medical、NIPRO、Medtronic、Henry Schein, Inc.、Hollister Incorporated 和 3M 等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球外周静脉 (IV) 导管市场范围和市场规模

根据产品类型,外周静脉 (IV) 导管市场分为短外周 IV 导管和集成/封闭式 PIVC。短外周 IV 导管已进一步分为端口 PIVC 和非端口 PIVC。集成/封闭式PIVC进一步细分为封闭式带扩展集和封闭式PIVC。

在技​​术的基础上,外周静脉 (IV) 导管市场分为常规 PIVC 和安全 PIVC。安全 PIVC 进一步细分为带扩展装置的封闭式、带血液控制的主动 PIVC、带血液控制的被动 PIVC、主动 PIVC 和被动 PIVC。

外周静脉 (IV) 导管市场的最终用户细分为医院、门诊手术中心、诊所、家庭使用等。

全球外周静脉 (IV) 导管市场:区域分析

该研究报告包括按地区(国家)、按公司、按类型和按应用划分的特定细分市场。本研究提供了有关 2021 年至 2028 年历史和预测期间的销售和收入的信息。了解这些细分市场有助于确定有助于市场增长的不同因素的重要性。

北美(美国、加拿大和墨西哥)欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等)亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)南美洲(巴西等)中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

