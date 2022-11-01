在预测期内，床旁超声系统 (POCUS) 市场预计将以 6.54% 的复合年增长率增长

在 2021 年至 2028 年的预测期内，床旁超声系统 (POCUS) 市场预计将以 6.54% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 10.1043 亿美元。 护理超声系统 (POCUS) ) 市场提供对预计在整个预测期内占主导地位的各种因素的分析和见解，同时提供它们对市场增长的影响。 全球医疗保健行业的快速发展正在推动床旁超声系统 (POCUS) 市场的增长。

床旁超声，也称为 PoCUS 设备，被定义为在床边使用便携式超声进行治疗和诊断。 众所周知，这些设备可以帮助医疗专业人员为患者提供更快、更准确的治疗。 它们以非侵入性方式消除了对放射科的需求。

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床旁超声系统 (POCUS) 市场报告中涵盖的主要参与者是 Koninklijke Philips NV、Abaxis、雅培、F. Hoffmann-La Roche Ltd、西门子股份公司、贝克曼库尔特公司、BD、强生服务公司、 Inc., Instrumentation Laboratory, PTS Diagnostics, Canon Inc., SAMSUNG, Carestream Health, FUJIFILM Holdings Corporation, Hitachi, Ltd., Hologic, Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Accriva Diagnostics, Opti Medical, Sienco, Inc., Alpha Scientific Electronics、AccuBioTech Co., Ltd.、ACON Laboratories, Inc.、Acrongenomics Inc.、bioMérieux SA、Biomerica, Inc.、Binx Health, Inc.、Alfa Scientific Designs, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Medica Corporation 和 Nova Biomedical 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、 中东和非洲 (MEA) 以及南美。 DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

这份护理点超声系统 (POCUS) 市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、链优化价值、市场份额、全球市场对国内和本地市场参与者的影响、机会分析新兴收入口袋、市场法规的变化、市场增长市场的战略分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关床旁超声系统 (POCUS) 市场的更多见解，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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全球床旁超声系统 (POCUS) 市场范围和市场规模

床旁超声系统 (POCUS) 市场根据类型、便携性、应用和最终用途进行细分。 这些细分市场之间的增长让您可以分析行业内低增长的细分市场，为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别主要市场应用。

根据类型，床旁超声系统 (POCUS) 市场分为 诊断 设备和治疗设备。

在便携性的基础上，床旁超声系统 (POCUS) 市场被细分为基于推车和便携设备。

根据应用，床旁超声系统 (POCUS) 市场细分为急诊医学、 心脏病学 、妇产科、泌尿科、血管和肌肉骨骼外科。

根据最终用途，床旁超声系统 (POCUS) 市场细分为医院、诊所、分娩中心和门诊手术中心。

床旁超声系统 (POCUS) 市场的国家级分析

分析了床旁超声系统 (POCUS) 市场，并按国家、类型、便携性、应用和最终用途提供了有关市场规模的见解和趋势，如上所述。 床旁超声系统 (POCUS) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、国家 – 荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其和欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南部非洲、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于存在有效的报销政策和该地区对先进技术的接受，北美在床旁超声 (POCUS) 市场上占据主导地位。 由于医疗设施的改善和报销政策的制定，尤其是在印度和中国等国家，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内出现显着增长。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。 消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，请考虑全球品牌的存在和可用性，以及 enfrentan debido a la gran o escasa capabilityencia de las local y nacionales 品牌、el Impacto de las dutyas nacionales y las Commercial routes mientras a pronóstico de los country date 所面临的挑战。

医疗保健报告的关键链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-eye-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pediatric-medical-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digestible-sensors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-advanced-cardiovascular-life-support-market

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