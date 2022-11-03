斯里兰卡养老市场到 2029 年将实现 12684.3 亿美元的最高增长：按规模、份额、新机遇、应用、趋势、关键驱动因素和未来增长前景分析

斯里兰卡老年护理市场 文件为多样化的业务挑战提供了智能解决方案，并促成了一个没有问题的决策过程。报告中涵盖的市场定义给出了特定产品在市场驱动因素和限制方面的范围。编写本报告时使用的关键数据和信息来自期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志等一致来源。报告中进行的市场研究也有助于识别在预测期内影响市场的各种驱动因素和限制因素。凭借一致的知识，可靠的斯里兰卡老年护理市场研究报告中得出了研究、分析和估计。

普遍的斯里兰卡老年护理市场调查报告包含重要数据，可提供全球和区域层面的未来预测和详细分析。本行业报告评估了对特定预测期、市场驱动因素、市场限制和竞争战略的 CAGR 值上下波动的估计。该报告强调了无数的市场洞察力，有助于更准确地了解市场格局、未来可能对行业造成的问题，以及如何以最佳方式放置特定品牌。一份出色的斯里兰卡老年护理市场分析报告是一个明确的解决方案，企业可以采用它在这个瞬息万变的市场中茁壮成长。

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根据世界卫生组织的数据，到2050年，新兴国家的老年人口预计将达到10亿左右，从而导致对养老服务的高需求，从而在不久的将来扩大市场范围。人口预期寿命的增加以及老年人痴呆症和阿尔茨海默病等疾病的增加，将为未来几年的养老服务业务提供有吸引力的增长机会。此外，非营利性诊所、自治慈善单位和政府资助机构都在撬动市场扩张中发挥了重要作用。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年养老市场规模为 8328 亿美元，到 2029 年将飙升至 12684.3 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 5.40%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在斯里兰卡老年护理市场运营的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、Amedisys（美国）、ECON Healthcare Group（新加坡）、Encompass Health Corporation（美国）、EXTENDICARE（加拿大）、LHC Group, Inc。 (美国), Medtronic (爱尔兰), ORPEA GROUPE (法国), Prolifico (美国), ElderCareCanada (加拿大), Exceptional Living Centres (美国), Right at Home, LLC (美国), BAYADA Home Health Care (美国), United Medicare Pte Ltd（新加坡）、Trinity Health（美国）、Rosewood Care Group（美国）、ST LUKE’S ELDERCARE LTD（新加坡）

老年护理，涉及在不同时间满足老年人的所有需求，被称为老年护理。它涵盖了使老年人的日常任务变得简单明了的产品和服务。随着个人年龄的增长，对老年人护理的需求也在增长，因为他们需要身体和精神上的支持才能过上富有成效、健康和独立的生活。辅助生活、成人日间护理、长期护理、短期护理、临终关怀和家庭护理都是老年护理服务的例子。

按地理区域：-

亚太地区：中国、日本、印度和亚太其他地区

欧洲：德国、英国、法国和欧洲其他地区

北美：美国、墨西哥和加拿大

拉丁美洲：巴西和拉丁美洲其他地区

中东和非洲：海湾合作委员会国家以及中东和非洲其他地区

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斯里兰卡养老市场范围

养老市场按类型、服务和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

药品

住房和辅助设备

服务

机构护理

家庭护理

成人日托

应用

心脏疾病

癌症

肾脏疾病

糖尿病

关节炎

骨质疏松症

神经病学

呼吸

其他

养老市场动态

驱动程序

增加老年人口

全世界老年人（60岁及以上）的比例正在上升。老年人口的健康困难增加，家庭保健服务可以帮助患者获得更好的治疗。因此，老年人口的增加正在帮助老年护理行业的发展。

慢性病病例不断增加

糖尿病、心血管疾病、肥胖症、癌症、骨质疏松症和牙科疾病等慢性疾病在世界范围内变得越来越普遍。这些疾病可以通过正确的治疗、食物和营养以及医疗建议来避免。然而，近年来，在家庭医疗保健服务的帮助下，坐在家里就可以获得治疗，无需去医院。

提高养老意识

随着世界各地的人们对家庭护理服务、成人护理服务和其他服务的了解越来越多，对家庭护理服务、成人护理服务和其他服务的需求将会增加。由于老年人口的快速增加，对养老的需求正在扩大，市场的增长将受到对养老服务和商品不断增长的需求的推动。

机会

养老服务市场趋势不断增强

不断增长的老年人口推动了对养老服务的需求。随着经济和社会环境的变化，对护理服务的需求也在增加。老年人口不断扩大，给年轻一代带来了在工作的同时照顾年长家庭成员的压力。因此，对老年护理服务的需求也在增长。有两种类型的服务：短期和长期。短期服务协助日常活动，而长期服务则集中在住宅设施上。长期服务需要医疗支持和日托。

限制/挑战

养老服务成本高

长期养老服务优于短期养老服务。由于成本高昂，该家庭发现难以使用服务和产品。随着人们年龄的增长，老年人护理的费用也在增加。

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斯里兰卡老年护理市场有哪些市场机会、市场风险和市场概况？

斯里兰卡养老市场的经销商、贸易商、商家有哪些？ 斯里兰卡老年护理市场领先制造商的销售、收入和价格分析如何？ 斯里兰卡养老市场供应商面临的斯里兰卡养老市场机遇和威胁是什么？ 推动全球斯里兰卡养老产业发展的主要因素是什么？ 斯里兰卡养老行业的顶级参与者是什么？ 斯里兰卡老年护理市场按类型、应用分列的销售额、收入和价格分析是什么？

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