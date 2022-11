到 2028 年，肺动脉高压 (PAH) 市场的复合年增长率最高可达 8.9%：细分分析、竞争对手分析、产品研究和未来趋势

由 Data Bridge Market research 的 350 页数据库完成的定性研究研究,标题为“肺动脉高压 (PAH) 市场”,其中包含 100 多个市场数据表格、饼图、图表和数字,分布在页面中,易于理解的详细分析。

数据桥市场研究分析,市场在预测期内以 8.9% 的复合年增长率增长。越来越多的临床试验将有助于促进肺动脉高压 (PAH) 市场的增长。

肺动脉高压 (PAH) 是一种影响肺动脉的罕见疾病。肺部高血压称为肺动脉高压 (PH) 或肺动脉高压 (PAH)。它的特点是动脉和毛细血管狭窄和阻塞。这种罕见的疾病通常会在此期间恶化,如果不及时治疗,可能会导致死亡。

肺动脉高压 (PAH) 市场范围和市场规模

肺动脉高压 (PAH) 市场根据药物类型、给药途径和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据药物类型,肺动脉高压 (PAH) 市场分为内皮素受体拮抗剂 (ERA)、磷酸二酯酶-5 (PDE -5) 抑制剂、可溶性鸟苷酸环化酶 (sGC) 刺激剂、前列环素类似物、钙通道阻滞剂和其他。

根据给药途径,肺动脉高压 (PAH) 市场分为口服、吸入、静脉内和皮下。

根据分销渠道,肺动脉高压 (PAH) 市场分为医院药店、零售药店和在线药店。

涵盖的市场参与者:

GlaxoSmithKline PLC., Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Actelion Pharmaceuticals US, Inc., United Therapeutics Corp., Sandoz AG, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Par Pharmaceutical., Natco Pharma Ltd., Zydus Pharmaceutical USA., Hikma Pharmaceuticals PLC, Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Mylan NV、Sigmapharm Laboratories, LLC.、Gilead Sciences, Inc.、Pfizer Inc.、Amneal Pharmaceutical Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球肺动脉高压 (PAH) 市场目录中涵盖的战略要点:

第 1 章: 简介、全球肺动脉高压 (PAH) 市场和产品概述的基本信息

第 2 章: 肺动脉高压 (PAH) 市场 的研究目标和研究范围

第 3 章: 肺动脉高压 (PAH) 市场动态 – 驱动增长因素、破坏性力量、趋势和挑战与机遇

第 4 章: 市场因素分析、肺动脉高压 (PAH) 市场价值链、PESTEL & PORTER 模型、市场熵、专利/商标分析

第 5 章: 玩家分析;竞争格局、肺动脉高压 (PAH) 市场的同行组分析、战略组分析、永久映射、BCG 矩阵和公司分析

第 6 章: 按类型、应用程序/垂直或最终用户、其他细分市场显示市场收入规模

第 7 章: 按国家/地区评估市场进一步按国家/地区细分

第 8 章: 研究方法论

第 9 章: 数据源

