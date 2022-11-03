到 2029 年，移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型可能会增长 14.8361 亿美元，复合年增长率为 8.4%，市场按规模、份额、区域概览、需求、挑战、趋势和价值预测分析

数据桥市场研究通过对当前情景、市场规模、需求、增长模式、趋势和预测的深入分析，发布了用于移植市场研究的最新人类白细胞抗原 (HLA)分型。用于移植的人类白细胞抗原 (HLA) 分型市场分析报告涵盖了市场的详细价值链分析。价值链分析有助于分析主要上游原材料、主要设备、制造过程，报告中提到了下游客户分析和主要分销商分析以及市场的所有驱动因素和制约因素。

2021 年全球用于移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型价值为 7.7819 亿美元，预计到 2029 年将达到 14.8361 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 8.4%。“分子检测”在预测期内占移植市场人类白细胞抗原 (HLA) 分型的最大技术部分，因为分子检测具有高程序效率、低周转时间、多样本研究等优势和实时样品分析。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取用于移植市场报告的人类白细胞抗原 (HLA) 分型样本 PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-hla-typing-transplant-market

最近的发展

2020 年 1 月，Genome Diagnostics BV（“GenDx”）宣布与总部位于柏林的 PIRCHE AG 建立合作伙伴关系，并发布其 NGSengine(R) 软件的新版本。NGSengine 被广泛认为是众多 NGS 系统的终极人类白细胞抗原 (HLA) 分型程序，现在可以将单个样本 HLA 分型数据导出到 PIRCHE 匹配服务网站。

人类白细胞抗原 (HLA) 移植市场报告中涵盖的主要参与者是Thermo Fisher Scientific（美国）、QIAGEN（荷兰）、Illumina（美国）、CareDx、（美国）、Immucor、（美国）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）、F. Hoffman-La Roche Ltd.（瑞士）、Hologic, Inc.（美国）、Luminex Corporation（美国）、Biofortuna（英国）、Bruker（美国）、Abbott（美国）、Takara Bio Inc.（日本）、Omixon Inc.（匈牙利）、Siemens（德国）、EKF Diagnostics（英国）、BD（美国）、Fujirebio（日本）和 TBG Diagnostics Limited（澳大利亚）

用于移植市场动态的人类白细胞抗原 (HLA) 分型

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

增加移植程序

传染病负担的增加以及移植手术数量的增加是推动该市场增长的最重要因素。越来越多的移植捐赠程序也有望加速市场的整体增长。

此外，主要市场参与者与政府和监管机构一起高度关注产品发布和产品批准，他们通过产品批准支持市场参与者，预计也将在预测期内推动市场增长。

移植市场的全球人类白细胞抗原 (HLA) 分型限制/挑战

高成本

与 NGS 和 PCR 系统和设备相关的高成本非常昂贵。这些设备和系统的高成本将进一步造成负担能力问题，预计这将阻碍市场增长。

器官移植报销政策不利，制约了市场的增长。此外，由于与捐助者接受者相比，捐助者数量较少，市场在增长方面面临巨大障碍。

机会

不断进步的研究活动将提供机会

预计对目标研究活动不断增加的公私资金也将为市场提供各种增长机会。此外，估计移植诊断领域的技术进步将为市场创造有利可图的机会。各种技术进步和从血清学检测到基于基因的 HLA 分型的快速转变将进一步扩大人类白细胞抗原 (HLA) 分型以适应未来移植市场的增长率。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hla-typing-transplant-market

用于移植市场区域分析/见解的人类白细胞抗原 (HLA) 分型

分析了移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型，并按上述国家、产品、应用和疾病类型提供了市场规模洞察和趋势。

人类白细胞抗原 (HLA) 移植市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健设施的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资不断增加、与药物开发相关的流程数量不断增加以及研究数量的增加，北美在移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型方面占据主导地位该地区的活动。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区研究活动的增加、生活方式相关疾病的发病率和自身免疫性疾病以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长。

TOC的亮点：

第 1 章：市场概览

第 2 章：用于移植市场的全球人类白细胞抗原 (HLA) 分型

第 3 章：用于移植市场行业的全球人类白细胞抗原 (HLA) 分型的区域分析

第 4 章：基于类型和应用的移植市场细分的人类白细胞抗原 (HLA) 分型

第 5 章：基于类型和应用的收入分析

第 6 章：市场份额

第 7 章：竞争格局

第 8 章：驱动因素、制约因素、挑战和机遇

第 9 章：毛利率和价格分析

探索详细目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-hla-typing-transplant-market

在研究中进行的投资将为您提供以下信息：

用于移植市场的人类白细胞抗原 (HLA) 分型 [全球 – 细分为区域]

区域级别划分 [北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲]

国家/地区市场规模拆分 [具有主要市场份额的重要国家/地区]

领先企业的市场份额和收入/销售额

市场趋势 – 新兴技术/产品/初创企业、PESTEL 分析、SWOT 分析、波特五力等。

市场规模）

按应用/行业垂直的市场规模

市场预测/预测

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