在到 2029 年的预测期内，牙科光固化设备市场将以 7.2% 的复合年增长率增长

固化光主要用于固化基于光固化树脂的材料。在牙科行业,光固化机是牙科设备不可或缺的一部分,用于将复合材料固化成光固化树脂。牙科照明是任何牙科诊所/专业不可分割的一部分。几乎所有牙科粘合剂和复合材料都使用光能进行聚合,这决定了该程序的长期临床成功。口腔感染性疾病通常被称为龋齿、龋齿或龋齿,是常见的口腔疾病。这些导致牙齿中有机物的脱矿质。全世界成人和儿童龋齿的发病率正在增加。牙医通常使用常见的治疗方法清洁腐烂的牙齿,例如牙冠、根管、填充物和拔牙。这应该会刺激市场。

全球 牙科光固化设备 市场报告详细信息,包括市场份额、新发展和产品组合分析、区域和区域市场参与者的影响、新兴市场收入方面的机会分析、市场法规的变化、产品批准、决策策略提供信息。产品发布、地域扩张和技术创新。去市场。联系我们获取分析师简报,了解您的情景和市场分析。我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案,以实现您的预​​期目标。

全球牙科光固化设备市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析并预测,在 2022-2029 年的预测期内,市场将以 7.2% 的复合年增长率增长,并将继续如此。从 2021 年的 24765.662 万美元,到 2029 年将达到 43120.99 万美元。

치과용 광중합 장비 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Ivoclar Vivadent, 3M, Kerr Corporation, Dentsply Sirona, Systems Integration Ltd/SI Creative, ACTEON, A-dec Inc., Belmont …… MORITA CORP., KaVo Dental, VOCO GmbH, Pelton & Crane, Ultradent Products Inc., SCHEU DENTAL GmbH, POLAROID, Ateliers Mestraitua, SL MESTRA, DÜRR DENTAL SE, Roleence Enterprise Inc., DENTAMERICA INC., Mectron Spa, COLTENE Group, SDI Limited, Kulzer GmbH, DENTMATE, AMD Lasers, Inc., Spring Health Products, KinderDent GmbH, DentLight Inc., APOZA ENTERPRISES CO., LTD., Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd., Beyes, Gnatus Medical-Dental Equipment …… , 唐山联美格医疗器械有限公司 , BA 国际有限公司 등이있습니다。

全球牙科光固化机市场范围

全球牙科光固化设备市场按类型、产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于他们做出战略决策,分析行业内低增长的细分市场,识别市场中的关键应用,为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察。

写作

QUARTZ-TUNGSTEN-HALOGEN(QTH) 牙科聚合灯

(LED)发光二极管牙科光固化机

氮化镓电极

碳化硅电极

牙科等离子弧光固化灯

氩激光

根据类型,全球牙科护理设备市场分为石英钨卤素 (QTH) 牙科护理灯、发光二极管 (LED) 牙科护理灯、等离子 ARC 牙科护理灯和氩激光器。

产品

系统

部分

根据产品,全球牙科光固化设备市场细分为系统、配件。

最终用户

牙医

医院

专科诊所

根据最终用户,全球牙科光固化设备市场分为医院、牙科诊所和专科诊所。

口腔光固化机市场 区域分析/预测

如上所述,分析了牙科光固化设备市场,并按国家、类型、产品和最终用户提供了市场规模信息和趋势。牙科光固化设备市场包括美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、土耳其等欧洲国家,中国、日本、印度和韩国。、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、南非、阿拉伯阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、中东和非洲。

由于这些国家的人口中牙科疾病的患病率不断上升,北美是市场上最主要的地区。他们在市场份额和市场收入方面主导着牙科光固化设备市场,并将在预测期内继续蓬勃发展。这是由于该地区的老年人口众多以及市场驱动研究的快速发展。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还分析预测数据,以考虑全球品牌的存在和可用性、来自区域和国家品牌的激烈竞争所面临的挑战以及销售渠道的影响。

