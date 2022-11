到 2029 年，北美介入心脏病学和外周血管器械市场预计将达到 166.503 亿美元

北美介入心脏病学和外周血管器械市场 预计将在 2022-2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称,在 2022 年至 2029 年的预测期内,市场的复合年增长率为 7.7%。预计到 2029 年将从 2021 年的 95.9692 亿美元增至 166.5103 亿美元。冠心病、缺血性心脏病和血管疾病患病率的增加、快速治疗的意识和设备使用的增加是市场需求的主要驱动力。在预测期内。

介入心脏病学是心脏病学、心脏病学和外周血管设备亚专业内的医学学科,它使用先进的、传统的和先进的诊断技术来评估心房的血流和压力。用于治疗损害心脏和心血管系统功能的技术、程序和药物。 使用介入心脏病学和外周血管装置是因为这些装置改变了久坐的生活方式。 减少慢性心脏病的并发症,如冠心病、缺血性心脏病和血管疾病。

提供介入心脏病学和外周血管设备的主要公司包括 Medtronic, BD., Cordis., Abbott., Boston Scientific Corporation, Cook, Cardiovascular Systems, Inc., AngioDynamics., Edwards Lifesciences Corporation., Biosensors International Group, Ltd.。. , OrbusNeich Medical Company Limited, Merit Medical Systems., Terumo Medical Corporation, B. Braun Melsungen AG, MicroPort Scientific Corporation, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd 和 Koninklijke Philips NV。

北美介入心脏病学和外周血管器械市场范围和规模

北美介入心脏病学和外周血管器械市场分为 7 个部分:产品、类型、程序、适应症、年龄组、最终用户和分销渠道。

在产品的基础上,北美介入心脏病学和外周血管器械市场细分为血管成形术球囊 、支架、导管、 血管内动脉瘤修复支架、下腔静脉 (IVC) 过滤器、板、配件和血流动力学调节装置。 到 2022 年,由于外周动脉疾病病例增加、久坐生活方式风险增加、血管成形术球囊技术进步以及医疗补偿的存在,血管成形术球囊预计将主导北美介入心脏病学和外周血管设备市场。心脏病治疗方针。

根据类型,北美介入心脏病学和外周血管设备市场分为常规和标准 。 到 2022 年,现有的细分市场将包括心血管疾病的日益流行,例如冠状动脉疾病、颈动脉疾病以及常规介入心脏病学和外周血管装置。设备。由在美国和加拿大的医院工作的医生和心脏病专家制造的设备。

在手术的基础上,北美介入心脏病学和外周血管器械市场分为髂骨介入、股骨-腘动脉介入、胫骨(膝下)介入、外周血管成形术、动脉血栓切除术和外周斑块切除术。 到 2022 年,由于过去十年先进的外周血管成形术设备的技术进步,外周血管成形术部门预计将主导北美介入心脏病学和外周血管设备市场。

根据适应症,北美介入心脏病学和外周血管器械市场分为外周动脉疾病和冠状动脉介入治疗。 到 2022 年,受外周动脉疾病增加、老年人口增长和产品批准增加的推动,外周动脉疾病部分预计将主导北美介入心脏病学和外周血管器械市场。

根据年龄组,北美介入心脏病学和外周血管设备市场分为老年病学、成人和儿科。 到 2022 年,老年科预计将主导北美介入心脏病学和外周血管器械市场。 他们对各种血管疾病的免疫力较低,并且由于医疗保险等报销政策的可用性而更容易受到伤害,这些政策在美国以最低的成本治疗老年人口。

根据最终用户,北美介入心脏病学和外周血管设备市场分为医院、门诊手术中心、护理设施、诊所等。 到 2022 年,由于冠心病和血管疾病等慢性心脏病的增加、手术的增加以及可用性和意识的提高,预计医院部门将主导北美介入心脏病学和外周血管设备市场。先进的医院设施。预计医院中的慢性心脏病治疗将主导市场。

根据分销渠道,北美介入心脏病学和外周血管设备市场分为直接投标、第三方分销商和其他。 到 2022 年,由于客户偏好增加、采购价格降低和成本节约减少,第三方分销商预计将主导北美介入心脏病学和外周血管设备市场。

北美介入心脏病学和外周血管器械市场的国家级分析

分析了北美介入心脏病学和外周血管设备市场,并按产品、类型、程序、适应症、年龄组、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。 北美介入心脏病学和外周血管设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

由于存在最大的消费市场和高 GDP,美国预计将在 2022 年占据主导地位。 此外,美国拥有世界上最大的国内支出,并与多个国家签订了贸易协定,使其成为最大的消费品市场,患者人数不断增长,市场主要参与者的存在,以及顶尖技术地区的进步。

报告的国家部分还介绍了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。 新销售、替代销售、国家人口统计、监管行动和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情况的一些关键指标。 还要考虑 America del Norte 品牌、enfrentan debido a la compencia grande o escasa de las local y nacionales 品牌的存在和可用性,elimpacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los 的存在和可用性数据。这个国家。

