手术引流/伤口引流市场主要参与者分析、规模、应用、毛利率和到 2028 年的未来展望

在外科引流/伤口引流市场运营的主要主要参与者包括: B. Braun Melsungen AG Cardinal Health BD ConvaTec Group PLC Ethicon US LLC Stryker Romsons Redax Medtronic、Medline Industries Inc Cook Poly Medicure Ltd Zimmer Biomet Global Medikit Limited Degania Silicone Ltd.



主要市场分析和信息:

手术引流/伤口引流市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 3.53% 的复合年增长率增长,预计将达到到 2028 年将达到 28.3 亿美元。世界各地手术率的提高以及这些引流系统在各个程序中的广泛使用正在增加外科引流/引流市场的增长。

手术引流/伤口引流是指帮助从手术伤口引流液体的系统。该系统由抽吸装置或负压系统组成,允许从患者体内抽取液体或自然排出。为了获得愈合环境并监测过度出血情况,引流量和内容的精确细节至关重要。引流管有保护性敷料,每天根据需要更换,引流管可以放置一天甚至几周,具体取决于引流量。

全球外科引流/伤口引流市场范围和市场规模

外科引流/伤口引流市场根据产品、类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力,帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

根据产品,外科引流/伤口引流市场细分为配件、外科引流系统、开放式外科引流系统和封闭式外科引流系统。

根据类型,外科引流/伤口引流市场分为被动引流和主动引流。

根据应用,外科引流/伤口引流市场细分为普通外科、心胸外科、骨科、妇产科和其他外科。

根据最终用户,手术引流/伤口引流市场分为医院、门诊手术中心和诊所。

外科引流/伤口引流市场,按地区:

如上所述,分析了全球外科引流器/伤口引流器 市场,并按国家和产品提供了有关市场规模的信息和趋势。

外科引流/伤口引流市场报告中包括的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分,巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于心律失常疾病病例增加、对患者友好的报销政策、对先进治疗方法的高需求以及该地区发达的医疗基础设施,北美在外科引流/伤口引流市场占据主导地位。由于心血管疾病的高发病率、先进数字设备的采用增加、人口众多以及创新新产品的推出,预计亚太地区将在预测期内增长。

