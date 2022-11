到 2029 年的预测期间，欧洲牙科光固化设备市场的复合年增长率为 7.2%

固化光主要用于固化基于光固化树脂的材料。 在牙科行业,光固化机是牙科设备不可或缺的一部分,用于将复合材料固化成光固化树脂。 牙科照明是任何牙科诊所/专业不可分割的一部分。 几乎所有牙科粘合剂和复合材料都使用光能进行聚合,这决定了该程序的长期临床成功。 口腔感染性疾病通常被称为龋齿、龋齿或龋齿,是常见的口腔疾病。这些导致牙齿中有机物的脱矿质。 全世界成人和儿童龋齿的发病率正在增加。 牙医通常 使用常见的治疗方法清洁腐烂的牙齿,例如牙冠、根管、填充物和拔牙。 这应该会刺激市场。

预计欧洲牙科光固化设备市场 将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。根据 Data Bridge Market Research 的数据,在 2022-2029 年的预测期内,市场的复合年增长率为 7.2%,预计未来将继续增长。从 2021 年的 24765.662 万美元,到 2029 年将达到 43120.99 万美元。

牙科光固化设备市场的主要参与者包括 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited、Ivoclar Vivadent、3M、Kerr Corporation、Dentsply Sirona、Systems Integration Ltd/SI Creative、ACTEON、A-dec Inc.、Belmont, J 。MORITA CORP., KaVo Dental, VOCO GmbH, Ultradent Products Inc., SCHEU DENTAL GmbH, Talleres Mestraitua, SL MESTRA, DÜRR DENTAL SE, Roleence Enterprise Inc., Mectron Spa, COLTENE Group, SDI Limited, Kulzer GmbH, KinderDent GmbH, DentLight Inc., Gnatus Medical-Dental Equipments., BAInternational Ltd. 等等

欧洲牙科光固化设备 市场动态

司机

老年人口不断增长

全球老年人口正在快速增长。 有几种类型的牙齿问题与人口老龄化有关,包括口干、冠状动脉龋齿和牙周炎。 所有这些挑战都迫使老年人寻求适当的治疗方案。

例如,

世界卫生组织(WHO)估计,2015年至2050年间,60岁及以上人口中老年人口的比例将从12%上升到22%。 预计到 2050 年,80% 的老年人口将生活在低收入和中等收入国家。

牙科和牙科诊所的增加

随着全球牙科问题数量的增加,对牙科专家和牙科诊所的需求也在增加。 发达国家和发展中国家的牙医数量都在迅速增加,因为先进设备的使用需要熟练的牙医,这有望成为牙科光固化机市场增长的推动力。

机会

医疗费用增加

一个国家在医疗保健上的支出及其随时间增长的程度取决于各种经济和社会因素,包括财政准备情况和医疗保健系统的组织结构。 特别是,一个国家的总收入水平与该国人口的医疗保健费用之间存在着密切的关系。

此外,主要市场参与者采取的战略举措将为 2022-2029 年预测期内的牙科光固化设备市场提供结构完整性和未来机会。

欧洲口腔光固化设备市场范围

欧洲 牙科光固化设备市场 按类型、产品和最终用户细分。 这些细分市场之间的增长有助于他们做出战略决策,分析行业内低增长的细分市场,识别市场中的关键应用,为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察。

写作

牙科光固化机 QUARTZ-TUNGSTEN-HALOGEN (QTH)

(LED)发光二极管牙科光固化机

氮化镓电极

碳化硅电极

牙科等离子弧光固化灯

氩激光

根据类型,欧洲牙科治疗设备市场可细分为石英钨卤素 (QTH) 牙科治疗照明、发光二极管 (LED) 牙科治疗照明、等离子 ARC 牙科治疗照明和氩激光器。

产品

系统

部分

根据产品,欧洲牙科光固化设备市场分为系统、配件。

最终用户

牙医

医院

专科诊所

根据最终用户,欧洲牙科光固化设备市场分为医院、牙科诊所和专科诊所。

口腔光固化机市场 区域分析/预测

如上所述,分析了牙科光固化设备市场,并按国家、类型、产品和最终用户提供了市场规模信息和趋势。 欧洲牙科光固化设备市场包括德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、土耳其等欧洲国家。

由于这些国家的人口中牙齿疾病的患病率不断上升,德国是市场上的主要主导国家。 他们在市场份额和市场收入方面主导着牙科光固化设备市场,并将在预测期内继续蓬勃发展。 这是由于该地区的老年人口众多以及市场驱动研究的快速发展。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。 新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学、进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。 它还分析预测数据,以考虑全球品牌的存在和可用性、来自区域和国家品牌的激烈竞争所面临的挑战以及销售渠道的影响。

