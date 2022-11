在到 2029 年的预测期内，北美牙科光固化设备市场预计将以 7.5% 的复合年增长率增长

固化光主要用于固化基于光固化树脂的材料。 在牙科行业,光固化机是牙科设备不可或缺的一部分,用于将复合材料固化成光固化树脂。 牙科照明是任何牙科诊所/专业不可分割的一部分。 几乎所有牙科粘合剂和复合材料都使用光能进行聚合,这决定了该程序的长期临床成功。 口腔感染性疾病通常被称为龋齿、龋齿或龋齿,是常见的口腔疾病。这些导致牙齿中有机物的脱矿质。 全世界成人和儿童龋齿的发病率正在增加。 牙医通常 使用常见的治疗方法清洁腐烂的牙齿,例如牙冠、根管、填充物和拔牙。 这应该会刺激市场。

预计北美牙科光固化设备市场 将在 2022-2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析并预计,在 2022-2029 年的预测期内,市场将以 7.5% 的复合年增长率增长,并将继续如此。从 2021 年的 9658.608 万美元到 2029 年的 17181.362 万美元。

获取示例 PDF 报告:-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-dental-light-curing-equipment-market

牙科光固化设备市场的主要参与者包括 Henkel Adhesives Technologies India Private Limited、Ivoclar Vivadent、3M、Kerr Corporation、Dentsply Sirona、A-dec Inc.、Belmont、J. MORITA CORP.、KaVo Dental 和 Pelton。是。& Crane, Ultradent Products Inc., SCHEU DENTAL GmbH, POLAROID, DÜRR DENTAL SE, Roleence Enterprise Inc., DENTAMERICA INC., COLTENE Group, SDI Limited, Kulzer GmbH, AMD Lasers, Inc., Spring Health Products, DentLight Inc. , Beyes, Gnatus Medical-Dental Equipment, etc.

北美口腔光固化设备 市场动态

司机

存在完善的健康保险范围

由于完善的健康保险覆盖范围和技术先进的牙科手术的日益采用,预计北美光固化牙科设备市场将增长。

例如

Blue Cross Blue Shield (BCBS) 是全美 50 个州广泛使用的健康保险提供商。 他们为美国人民服务了 90 多年。

BCBS 提供企业健康保险、私人健康保险、医疗补助、医疗保险、牙科保险等。

牙科和牙科诊所的增加

随着全球牙科问题的增加,对牙科专家和牙科诊所的需求也在增加。 发达国家和发展中国家的牙医数量都在迅速增加,因为先进设备的使用需要熟练的牙医,这有望成为牙科光固化机市场增长的推动力。

机会

医疗费用增加

一个国家在医疗保健上的支出及其随时间增长的程度取决于各种经济和社会因素,包括财政准备情况和医疗保健系统的组织结构。 特别是,一个国家的总收入水平与该国人口的医疗保健费用之间存在着密切的关系。

此外,主要市场参与者采取的战略举措将为 2022-2029 年预测期内的牙科光固化设备市场提供结构完整性和未来机会。

浏览我们的研究报告摘要,以获得对我们市场分析的更多见解。@:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-dental-light-curing-equipment-market

北美口腔光固化机市场范围

北美牙科光固化设备市场按类型、产品和最终用户细分。 这些细分市场之间的增长有助于他们做出战略决策,分析行业内低增长的细分市场,识别市场中的关键应用,为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察。

写作

QUARTZ-TUNGSTEN-HALOGEN(QTH) 牙科聚合灯

(LED)发光二极管牙科光固化机

氮化镓电极

碳化硅电极

牙科等离子弧光固化灯

氩激光

根据类型,北美牙科护理设备市场分为石英-卤钨 (QTH) 牙科护理灯、发光二极管 (LED) 牙科护理灯、等离子 ARC 牙科护理灯和氩气。

产品

系统

部分

根据产品,北美牙科光固化设备市场分为系统、配件。

最终用户

牙医

医院

专科诊所

根据最终用户,北美牙科光固化设备市场分为医院、牙科诊所和专科诊所。

口腔光固化机市场 区域分析/预测

如上所述,分析了牙科光固化设备市场,并按国家、类型、产品和最终用户提供了市场规模信息和趋势。 北美牙科光固化设备市场由美国、加拿大和墨西哥组成。

由于这些国家的人们中牙齿疾病的患病率不断增加,美国是市场上的主要主导国家。 他们在市场份额和市场收入方面主导着牙科光固化设备市场,并将在预测期内继续蓬勃发展。 这是由于该地区完善的健康保险覆盖范围以及市场领先研究的快速发展。

查看完整目录:- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-dental-light-curing-equipment-market

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。 新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学、进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。 还要考虑北美品牌的存在和可用性,enfrentan debido a la alta compencia de las local y nacionales Brands, y el Impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del Country。

最佳医疗报告链接:-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-robinow-sydrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kallmann-syndrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chylomicronemia-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mirtazapine-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brutons-tyrosine-kinase-bkt-market

数据客户信息:

它代表着未来! 数据桥市场研究可以通过以下到达到达到达。 我们致力于提供最好的机会。 Data Bridge 对此有一个解决方案,您可以信赖它。 数据桥自 2015 年起正式使用,赋予其传奇的芝麻菜体验。

Data Bridge Market Research 在各行各业拥有 500 多个列表。 为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务,我们的客户网络拥有 5,000 人。 数据桥依托专业服务,打造Skype值得信赖的客户。 我们以 99.9% 的客户满意度而自豪。

联系我们:-

数据市场研究

欧盟EE。 美国:+1 888 387 2818

灾难:+44 208 089 1725

待定:+852 8192 7475

电子邮件: -corporatesales@databridgemarketresearch.com