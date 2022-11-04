在到 2029 年的预测期内，墨西哥成人维生素果冻市场预计将以 4.2% 的复合年增长率增长

墨西哥成人维生素果冻市场报告 提供市场份额详细信息、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响，以及在新兴收入领域、市场法规变化、产品批准、战略决策和产品方面的机会. 讨论一下。市场上的发布、地域扩张和技术创新。联系我们获取分析师简报以了解市场情况和分析。我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案，以实现您的预​​期目标。

墨西哥成人维生素果冻市场预计在 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 4.2%。新的市场报告包含过去一年 2020 年的数据，计算的基准年为 2021 年，预测期为 2022-2029 年。预计到 2029 年将达到 352,980,200,000 美元。果冻维生素就像糖果一样，是柔软、小巧、可咀嚼的膳食补充剂，营养丰富且富含维生素。它们专为不想服用药丸并喜欢干补充剂而不是液体补充剂的儿童和老年人而配制。软糖的味道比传统的锭剂更好，并且有多种口味可供选择。

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墨西哥成人维生素果冻市场——范围和市场规模

墨西哥成人维生素果冻市场细分为果冻类型、维生素类别、维生素类型、味道、天然、声称的果冻产品类别、功能、包装类型、包装尺寸和分销渠道。通过分析增长利基和市场准入策略，跨部门增长有助于确定关键应用领域和目标市场之间的差异。

根据软糖的类型，墨西哥的成人维生素软糖市场分为四个部分：软糖熊、软糖熊和软糖蠕虫。到 2022 年，由于改善皮肤、头发和指甲质地等好处，预计果冻熊细分市场将主导墨西哥的成人维生素果冻市场。市场上消费者对小熊软糖的需求不断增加，因为它们提供了具有美味和异国风味的必需维生素。

根据维生素类别，墨西哥成人果冻维生素市场分为两个部分：天然维生素和合成维生素。由于对纯素维生素果冻的需求不断增长，预计到 2022 年，合成维生素细分市场将主导墨西哥成人维生素果冻市场。

根据维生素类型，墨西哥成人维生素果冻市场分为八个部分：维生素 A、维生素 B、维生素 E、维生素 C、维生素 D、维生素 K 和多种维生素。到 2022 年，由于成年人的需求不断增长，维生素 A 细分市场预计将主导墨西哥的成人维生素 A 果冻市场，因为它对正常视力、免疫系统和生殖很重要。消费者对维持和改善免疫健康的意识不断增强，预计将推动墨西哥的成人维生素 A 果冻市场。

根据口味，墨西哥的成人维生素果冻市场分为 16 个部分：柑橘、番石榴、草莓、蓝莓、樱桃、覆盆子、黑莓、香蕉、蔓越莓、西瓜、橙子、菠萝、苹果、酸橙和水果混合物。到 2022 年，橙味果冻预计将主导墨西哥的成人维生素果冻市场，因为它们含有大量维生素 C。橙味是一种酸甜结合的风味，深受消费者的青睐，需求量越来越大。由消费者。

基于自然，墨西哥的成人维生素果冻市场分为两个部分：常规和有机。在消费者对天然产品的需求不断增长的推动下，预计 2022 年有机食品将主导墨西哥成人维生素果冻市场。消费者更喜欢有机食品，因为它们的安全性、人类健康、环境问题以及有机产品的营养价值、味道和新鲜度。

根据声明，墨西哥成人果冻维生素市场分为 7 个部分：无糖、无转基因、无防腐剂、无麸质、无人造香料、无人造色素等。到 2022 年，由于越来越多的人更容易患糖尿病和牙齿问题，对无糖产品的需求不断增长，预计无糖细分市场将主导墨西哥的成人维生素果冻市场。提高消费者的健康意识，以鼓励对无糖产品的需求。

根据软糖产品类型，墨西哥的成人维生素软糖市场分为两个部分：标准和定制。到 2022 年，由于易于获得和获得，标准品预计将主导墨西哥成人维生素果冻市场。标准的果冻产品包含所有必需的营养素和维生素。消费者越来越喜欢含有健康成分的标准产品，以预防感染和疾病。

根据功能，墨西哥成人维生素果冻市场细分为一般健康、免疫、消化健康、骨骼和关节健康、心脏健康、皮肤健康、头发健康、腿部健康、指甲、体重控制、运动营养等。到 2022 年，由于消费者偏好的变化、健康意识的提高、老年人口的增长和健康饮食的采用，预计一般健康行业将主导墨西哥成人维生素果冻市场。

根据包装类型，墨西哥的成人维生素果冻市场分为三个部分：罐子/瓶子、袋子和其他。到 2022 年，由于其易于包装和较长的产品保质期，预计袋装细分市场将主导墨西哥的成人维生素果冻市场。袋子易于携带，并且在市场上的需求不断增加。

根据包装尺寸，墨西哥成人维生素果冻市场分为五个部分：250 毫克、750 毫克、500 毫克和 900 毫克。到 2022 年，预计 250 毫克将主导墨西哥成人维生素果冻市场。这是因为许多维生素，如维生素 C，必须以有限的量摄入，最多 250 毫克。每份高达 250 毫克的量是消费者为其维生素软糖采用的最合适和首选的包装尺寸。

在分销渠道的基础上，墨西哥成人果冻维生素市场分为两个部分：基于商店的零售和基于在线的零售。到 2022 年，由于这些零售商提供的产品种类繁多，预计店内零售商将主导墨西哥成人维生素果冻市场。商店的零售店允许顾客看到他们正在购买的产品。

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成人维生素果冻竞争格局及市场份额分析

墨西哥成人维生素果冻市场的竞争格局提供了有关竞争对手的详细信息。公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场举措、在墨西哥的存在、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验项目、品牌分析、产品这包括。赞同。、专利、产品广度、应用领域、技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与公司对墨西哥成人维生素果冻市场的方法有关。

世界各地的公司也推出了许多合同和协议，进一步加速了墨西哥成人维生素果冻市场的增长。

例如，

2021 年 10 月，葛兰素史克公司宣布以 23 亿美元的一系列非现金交易债务收购墨西哥医药制造和分销公司 Representaciones e Investigaciones Médicas, SA de CV（“Rimsa”）。该公司使用其手头现金为交易提供资金。这增加了公司在墨西哥的影响力，并将为公司创造收入。

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