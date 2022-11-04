按制造商、地区、类型和应用分列的欧洲移动 X 射线设备市场预测到 2029 年

Data Bridge Market Research 分析，移动 X 射线设备市场 在 2022-2029 年的预测期内将以 8.68% 的复合年增长率增长，到预测期结束时估计价值为 37.9433 亿。X 射线用于在没有切口的情况下拍摄身体内部的照片。该技术可帮助医生诊断、监测和治疗各种疾病。推动动态 X 光机市场增长的因素包括糖尿病、骨科、癌症等慢性病病例的增加、老年人口的增加以及步行设备的普及。由于X光机的适用性更大。

此外，增加对 X 射线设备开发技术扩展的投资；合格专业人员的可用性；具有数字X射线系统诸多优势的新产品上市；技术进步是推动移动 X 射线设备市场增长的一些因素。另一方面，新产品的推出和数字 X 射线系统的优势将催生各种机会，这将推动预测期内移动 X 射线设备市场的增长。

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动态 X 射线设备市场报告中涵盖的主要参与者是西门子、通用电气公司、东芝公司、岛津公司、日立有限公司、锐珂医疗、AmRad 医疗、Cuattro、柯尼卡美能达商业解决方案印度私人有限公司。. .、MinXray, Inc.、Agfa-Gevaert Group.、FUJIFILM Holdings Corporation、Koninklijke Philips NV、PerkinElmer, Inc.、Varian Medical Systems, Inc.、Source-Ray, Inc.、SAMSUNG、Bennett Village 和 Allengers 等全球玩家。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

这份流动 X 射线设备市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内市场参与者的影响、本地化以及新兴收入方面的机会。分析。口袋。、市场监管变化、战略市场增长分析、市场规模、市场类别增长、利基和应用主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关动态 X 射线设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究。分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

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欧洲可步行 X 射线设备的市场范围和市场规模

移动 X 射线设备市场根据产品类型、配件、技术、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

根据产品类型，移动 X 射线机市场分为便携式 X 射线机和移动 X 射线机。

在配件的基础上，移动 X 射线机市场细分为数字传感器支架、胶片和磷酸盐板支架、胶片处理吊架和 X 射线围裙。

在技​​术的基础上，动态 X 射线设备市场分为计算机放射成像 (CR)、数字放射成像 (DR) 和模拟。

根据应用，移动 X 射线设备市场细分为骨科、癌症、牙科、心血管等。

移动 X 光机市场也已根据最终用户细分为骨科诊所、独立诊断中心、移动中心、办公室和企业。

根据分销渠道，移动 X 射线设备市场分为直接投标人、分销商和零售商。

流动 X 射线设备市场 的国家级分析

分析了移动 X 射线设备市场，并按上面列出的产品类型、配件、技术、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息和趋势。移动 X 射线设备市场报告涵盖的国家是德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯和其他欧洲国家。

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移动 X 射线设备市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个人市场影响者和国家市场的监管变化。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于与区域和国家品牌的重大或不经常竞争而面临的挑战。

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