到 2029 年，生物外科市场预计将达到 197.4 亿美元

生物外科产品 用于在各种手术中恢复脆弱和受损的组织和骨骼。生物外科开创了外科治疗、伤口和组织管理以及再生愈合的新时代。生物制品和合成材料的适当平衡为再生修复开辟了新的可能性。

医院部门拥有最大的市场份额。越来越多的医院以及经济和基础设施的增长可能与该行业的很大一部分有关，尤其是在新兴市场。根据 Data Bridge Market Research 的数据，物理治疗市场预计将从 2021 年的 122 亿美元增至 2029 年的 197 亿美元，从 2022 年到 2029 年以每年 6.2% 的复合年增长率增长。

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生物外科市场的一些主要参与者是：

百特（美国）

BD(UE)

强生服务公司 (EE. UU.)

美敦力（美国）

赛诺菲（法国）

B. Braun Melsungen AG（德国）

Cryolife（欧盟）

史赛克公司（美国）

Hemostasia, LLC（美国）

Integra LifeSciences Corporation (EE. UU.)

辉瑞（美国）

CSL Limited（澳大利亚）

Exaktech（美国）

RTI Surgical Holdings, Inc. (EE. UU.)

Getinge AG（瑞典）

三阳控股。（我们）

AROA BIOSURGERY LIMITED (Nueva Gelanda)

特拉比奥（欧盟）

Regenix 面料（英国）

Osiris Therapeutics, Inc.（美国）

全球生物外科 市场范围和市场规模

生物外科市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

产品

骨移植物置换

软组织附着

止血_

手术粘合剂和密封剂

粘合剂屏障

装订线增强器

在产品的基础上，生物外科市场分为骨移植替代品、软组织基台、止血剂、外科粘合剂和密封剂、粘合剂屏障和钉线增强剂。骨移植替代物进一步细分为脱矿质骨基质、合成骨移植物和骨形态发生蛋白。软组织配件可以进一步细分为合成网片和生物网片。止血剂进一步细分为基于凝血酶的止血剂、氧化再生纤维素类止血剂和复合止血剂。外科密封剂和粘合剂也可以细分为天然/生物密封剂和粘合剂的类型。

要求

儿科

成人

老人

根据应用，生物外科市场细分为普外科、心血管外科、骨科外科、神经外科、重建外科、妇科外科、胸外科和泌尿外科。

最终用户

医院

诊所

ETC

根据最终用户，生物外科市场分为医院、诊所等。

要了解有关市场分析的更多信息：- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biosurgery-market 上的研究报告摘要。

区域 生物外科市场洞察/分析

如上所述，生物外科市场按国家、产品、应用和最终用户进行分析，并提供市场规模预测和趋势。生物外科市场报告涵盖的国家是北美、美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部。韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA)中东和非洲部分地区 (MEA)，南美洲部分地区，巴西、阿根廷和南美洲其他地区。

由于其长期的医疗行业，北美在生物外科市场上占据主导地位。此外，在预测期内，肥胖和心血管疾病发病率的增加将进一步推动该地区生物外科市场的增长。由于发达国家医疗设施和报销政策的进步，预计亚太地区生物外科市场将出现显着增长。此外，提高对先进外科手术的认识预计将在未来几年推动该地区生物外科市场的增长。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。它还提供对国家数据的预测分析，考虑到全球品牌的存在和可用性、区域和国家品牌之间高或低竞争所面临的挑战，以及国内费率和贸易路线的影响。

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