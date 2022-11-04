负压伤口护理设备市场预计到2029年将达到42.6亿美元

负压伤口治疗 (NPWT) 市场 ，也称为真空辅助伤口闭合，是指为向伤口表面施加间歇或连续正压的系统提供低于大气压的压力的敷料系统。他们用负压治疗伤口。该装置包含一个泵，用于在伤口周围产生负压。该装置还包括一个用于收集伤口渗出液的容器。

据世卫组织称，2020 年中低收入国家超过 96% 的火灾相关致命烧伤导致对 NPWT 设备的需求增加。烧伤变得越来越普遍，这推动了全球对 NPWT 设备的需求。此外，由于世界范围内各种慢性或手术伤口的发生，对负压伤口治疗的需求正在加速。预计市场在预测期内将出现巨大增长。2021 年，全球负压伤口治疗设备市场价值 25.5 亿美元，到 2029 年将达到 42.6 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内，复合年增长率为 6.60%。由于预测期内糖尿病溃疡的高发病率，“糖尿病溃疡”代表了预测期内负压伤口愈合设备市场中最大的伤口类型部分。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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负压伤口愈合设备市场的一些主要参与者包括 3M（美国）、Smith+Nephew（英国）、Mölnlycke Healthcare AB（瑞典）、ConvaTec Group Plc（英国）、Cardinal Health（美国）、Paul Hartmann AG . （德国）、DeRoyal Industries Inc.、（美国）、Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG（德国）、Medela AG（瑞士）、Genadyne（美国）、Triage Meditech Pvt. 有限的。（印度）、Talley Group Ltd.、（英国）、Alleva Medical（中国）、Cork Medical, LLC（美国）、4L Health Co. 有限公司 （中国）、Carilex Medical（德国）、Pensar Medical, LLC. ,（美国）和 Haromed（比利时）。

负压伤口治疗设备市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、制约因素和挑战。所有这一切都将在下文详述。

司机

越来越多的健康问题推动采用

各种慢性伤口（如静脉溃疡、糖尿病足溃疡和压疮）和手术伤口的发病率不断增加，是估计推动该市场增长的最重要因素。此外，事实者担心羊角面包在糖尿病中的流行，事故和创伤受害者的名字越来越多，以及严重瘀伤的案例，le taux elevé de césariennes chez les mères âgées devraient également acélérer la croissance globale 在市场上。

此外，一次性一次性用品和消耗品的销售增加，加上充足的报销，预计也将推动市场的增长。此外，患者和医生对伤口的认识不断提高，也限制了预测期内市场的增长。对患者友好且易于使用的创新和先进的负压伤口护理设备的可用性也有望支持市场的增长。

机会

投资增长与进步

此外，发展中国家日益增长的发展潜力，加上医疗部门的现代化以及伤口护理部门的巨大未满足需求，预计将为市场创造有利可图的机会。此外，各种决定因素，例如强调治疗方案的进步和未开发的新兴经济体的巨大市场潜力，将为负压伤口护理设备市场提供充足的增长机会。

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全球负压伤口治疗设备市场范围

负压伤口治疗设备市场根据产品类型、伤口类型、最终用户、分销渠道和应用进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

产品类型

自主性

笔记本电脑

一次性的

根据产品类型，负压伤口护理设备市场分为独立式、便携式和一次性。

伤口类型

手术伤口

糖尿病溃疡

燃尽

褥疮

静脉溃疡

其他

根据伤口类型，负压伤口愈合设备市场分为手术伤口、糖尿病溃疡、烧伤、压疮、静脉溃疡等。由于糖尿病溃疡的高发病率，糖尿病溃疡在预测期内的复合年增长率将显着增长。

最终用户

医院

伤口护理中心

门诊中心

家庭护理

诊所

社区中心

在技​​术的基础上，负压伤口护理市场细分为微生物学、PCR、测序和生物标志物。

分销渠道

直接投标

细节

在分销渠道的基础上，负压伤口护理设备市场分为直接招标和零售。

要求

慢性伤口

急性伤口

根据应用，负​​压伤口护理设备市场分为慢性伤口和急性伤口。

负压伤口治疗仪的区域分析/市场概况

如上所述，按国家、产品类型、伤口类型、最终用户、分销渠道和应用分析了负压伤口治疗设备市场，并提供了市场规模预测和趋势。，加拿大，墨西哥，北美，德国，法国，英国，荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚，泰国，在印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 以及中东的非洲 (MEA)、巴西、阿根廷的框架和南美洲 南美洲的其他地区。

由于医疗保健支出的增加、糖尿病等慢性病患者数量的增加以及该地区高度发达的医疗保健基础设施，北美在负压伤口愈合设备市场上占据主导地位。由于创伤事件的增加，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内出现显着增长。此外，该地区的糖尿病发病率正在增加。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国内市场的个别市场影响因素和监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。，全球品牌的存在和可用性，以及面临的挑战，考虑到国家费率和贸易路线的影响，同时提供关于区域和国家品牌的重大或不经常竞争的国家数据的预测分析。

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