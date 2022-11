在到 2029 年的预测期内，美国关节炎市场预计将以 10.2% 的复合年增长率增长

关节炎市场 是指一个或多个关节肿胀和触痛。关节炎的主要症状是关节疼痛和僵硬,通常随着年龄的增长而恶化。最常见的关节炎类型是类风湿性关节炎和骨关节炎。骨关节炎会破坏软骨。类风湿性关节炎是一种免疫系统从关节内层开始攻击关节的疾病。

美国关节炎患病率的上升增加了对治疗和诊断的需求。关节炎主要在老年人群和患有其他可导致其他类型关节炎的疾病(如牛皮癣、狼疮和肥胖症)的人群中普遍存在,从而导致全国范围内产品采用率增加。可用于关节炎的最常见药物是改善疾病的抗风湿药 (DMARD) 和生物反应调节剂。此外,联合疗法的使用越来越多,关节炎药物与物理疗法等其他疗法的联合使用,也是美国关节炎市场的主要增长因素。Data Bridge Market Research 分析,在 2022-2029 年的预测期内,市场的复合年增长率为 10.2%,将达到 78,400.47 美元。从 2021 年的 364673 万美元到 2029 年的 100 万美元

在美国关节炎市场运营的主要参与者包括 AbbVie Inc.、Johnson & Johnson Services, Inc.、Bristol-Myers Squibb Company、Amgen Inc.、F. Hoffman-La Roche Ltd.、Novartis AG、Pfizer Inc. 和 UCB。SA, 赛诺菲, Flexion Therapeutics Inc., Celltrion Healthcare Co., Ltd., 瑞典 Orphan Biovitrum AB, Bio-Rad Laboratories, Inc., Anika Therapeutics, Inc., Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. . ., Bayer AG, Abbott, Apotex Inc., Samsung Bioepis (Samsung Biologics 的子公司), Beckman Coulter Inc. 等等

美国关节炎市场 动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、制约因素和挑战。所有这一切都将在下文详述。

司机

提高患者对关节炎的认识

随着全球关节炎发病率和发病率的增加,人们对该疾病的认识也在不断提高。因此,提高患者对关节炎的认识有望成为关节炎市场的增长动力。

关节炎患病率增加

影响美国关节炎市场增长率的另一个重要因素是该地区疾病患病率的增加。研究人员发现,农村地区受关节炎影响的成年人比城市地区多三分之一。预计未来几十年内,医生诊断为关节炎的患病率将会增加。

老年人口增加

骨关节炎是影响老年人的最常见的关节炎类型,其发病率在 40 多岁和 50 多岁的人群中开始增加。45 至 64 岁人群的另一个常见抱怨是关节疼痛,这促使他们去看医生。在 65 岁以上的人群中,通常会识别出几种类型的关节炎并将其分类为各种风湿性疾病。因此,老年人口的增长可以带动市场的增长。

机会

主要参与者的战略举措

关节炎的并发负担在世界各地的人们中得到广泛认可,因为关节炎患病率的增加会导致一个或多个关节肿胀、压痛和经常疼痛。研究质量的显着提高和研究机会的增加是由于关节炎市场的主要参与者采取的几项战略举措。多年来,他们一直在采取产品发布、合作、合并、收购等举措,预计将在市场上推动和创造更多机会。

此外,在 2022-2029 年的预测期内,不断增长的医疗保健支出将为关节炎市场提供结构完整性和未来机会。

美国关节炎市场覆盖率

美国关节炎市场按类型、产品、药物类型、药物类型、给药途径、人群类型、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业的低增长细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力,以便他们做出战略决策以识别关键市场应用。

写

类风湿关节炎

骨关节炎

降解

银屑病关节炎

脊柱关节炎

儿童特发性关节炎 (AIJ)

ETC

根据类型,美国关节炎市场分为类风湿性关节炎、骨关节炎、痛风、银屑病关节炎、脊柱关节炎和幼年特发性关节炎 (JIA)。

产品

治愈

诊断

根据产品,美国关节炎市场分为治疗和诊断。

药物类型

牌

通用的

美国关节炎市场根据药物类型分为品牌药和仿制药。

. 药物类型

处方药

非处方药物

美国关节炎市场根据药物类型分为处方药和非处方药。

管理路径

肠外的

口服-

ETC

根据给药途径,美国关节炎市场分为肠胃外、口服等。

人口类型

老年病

成人

孩子们

根据人口类型,美国关节炎市场分为老年人、成人和儿童。

最终用户

医院

专业中心

家庭护理

ETC

根据最终用户,美国关节炎市场分为医院、专科中心、家庭护理等。

分销渠道

直接投标

零售销售

ETC

美国关节炎市场 国家分析/预测。

如上所述,它分析了美国关节炎市场,并按国家、类型、产品、药物类型、药物类型、给药途径、人群类型、最终用户和渠道分布提供了市场规模预测和趋势。

预计美国将在市场份额和市场收入方面主导关节炎市场,并将在预测期内继续在这一主导地位中蓬勃发展。这是因为在美国地区实施关节炎诊断和治疗意识计划以及关节炎药物研发进一步促进了该市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些关键指标。此外,美国品牌的存在和可用性、来自区域和国家品牌的激烈竞争所面临的挑战,以及销售渠道的影响,都通过提供对该国家数据的预测分析来考虑。

