血液培养检测市场预计在预测期内以 8.90% 的复合年增长率增长

Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内，血液培养检测市场将以 8.90% 左右的复合年增长率增长。脓毒症病例的增加是导致血培养检测市场增长的重要因素。进行血液培养测试以检测血液中是否存在微生物，例如细菌或真菌。血液中存在细菌、真菌或酵母菌会导致血液感染并引起许多疾病。血培养测试用于确定感染、病原体的存在，并帮助医疗保健提供者确定治疗过程。

败血症和其他血液相关感染的日益流行正在推动血液培养检测的市场价值。提高 BSI 诊断设备和耗材等新产品的批准率将为血液培养检测市场创造更多利润和利润丰厚的机会。

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血液培养检测市场报告中涵盖的主要参与者是 BD、雅培、F. Hoffmann-La Roche Ltd、诺华公司、礼来公司、Terumo 公司、布鲁克、bioMérieux SA、拜耳公司、默克公司、Thermo。Fisher Scientific Inc.、Siemens Healthcare GmbH、Danaher.、ZenTech SA、ZeptoMetrix Corporation、BioFire Diagnostics、CytoTest Inc.、Mikroscan Technologies, Inc.、Leica Biosystems Nussloch GmbH 和 Devyser。在其他国家和全球行为体中。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

这份血培养检测市场报告详细介绍了近期新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额分析、国内市场参与者和本地化的影响，并确定了新兴收入领域的机会. 分析。市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、利基和应用领域、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关血培养检测市场的更多详细信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，

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全球血培养检测市场范围和市场规模

血液培养检测市场根据方法、产品、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

在方法的基础上，血培养分析市场分为传统/手动方法和自动化方法。

在产品的基础上，血液培养检测市场分为耗材、仪器、软件和服务。耗材部门细分为血培养介质、检测试剂盒和试剂以及血培养配件。血培养基部分进一步分为需氧血培养基、儿童需氧血培养基、厌氧血培养基、分枝杆菌血培养基和真菌/酵母血培养基。仪器部门分为自动血液培养系统和支持实验室设备。支持的实验室设备部分进一步分为培养箱、菌落计数器、显微镜和革兰氏过滤器。

在技​​术的基础上，血培养检测市场细分为基于培养的技术、分子技术和蛋白质组学技术。分子技术部分细分为微阵列、聚合酶链式反应 (PCR) 和肽核酸：荧光原位杂交 (PNA-FiSH)。

根据应用，血培养检测市场细分为菌血症、真菌血症和分枝杆菌检测。

根据疾病，血培养检测市场分为 TBI、中风、痴呆和癫痫。

在最终用户的基础上，血培养分析市场分为医院实验室、参考实验室、大学研究实验室和其他实验室。

各国血培养检测市场分析

血液培养检测市场按上面列出的国家、方法、产品、技术、应用和最终用户进行分析，并提供市场规模洞察和趋势。血液培养检测市场报告涵盖的国家有美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他国家 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列以及其他属于中东和非洲的国家（ MEA). 中东和非洲 (MEA)、巴西、

北美在市场上占主导地位，并将在预测期内继续这样做。这是由于有利的还款情景的普遍存在和主要关键参与者的普遍存在。另一方面，预计亚太地区将在预测期内经历最高的复合年增长率。这是由于医疗基础设施支出增加、研发活动投资增加以及各种血液相关感染的患病率增加。

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血液培养检测市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个人市场影响因素和国家市场的监管变化。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。此外，全球品牌的存在和可用性，与区域和国家品牌的重大或不频繁竞争所面临的问题；

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