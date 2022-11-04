北美血液培养检测市场预计在预测期内以 7.86% 的复合年增长率增长

血液培养检测市场报告 详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响、新兴收入领域的机会分析、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关血液培养检测市场的更多详细信息，请阅读分析师数据简报联系桥梁市场研究。我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

血液培养检测市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内推动市场增长。Data Bridge Market Research 对市场进行分析，预计其在上述预测期内将达到 43.5881 亿的估计价值，并以 7.86% 的复合年增长率增长。越来越多的脓毒症病例和高昂的治疗成本正在推动血液培养检测市场。

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血液培养检测市场报告涵盖的主要参与者是 bioMérieux, Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、BD、Akonni Biosystems、IncAkonni Biosystems, Inc.、DNA Electronics、T2 Biosystems, Inc.、Biomatrica、Bio SB、Leica Biosystems Nussloch。GmbH、Mikroscan Technologies, Inc.、CytoTest Inc.、BioFire Diagnostics、ZeptoMetrix Corporation 和其他国内参与者。市场份额数据仅在北美可用。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

血培养检测市场范围和市场规模

血液培养检测市场根据方法、产品、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业中发展不足的细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别顶级市场应用。

血培养检测市场根据方法分为自动血培养和手动/常规血培养。

在产品的基础上，血液培养检测市场分为耗材、仪器、软件和服务。耗材进一步细分为血培养基、检测试剂盒、血培养试剂和附件。血培养基进一步细分为需氧血培养基、小儿需氧血培养基、厌氧血培养基、分枝杆菌血培养基和真菌/酵母血培养基。仪器进一步细分为自动化血培养系统和辅助实验室设备，辅助实验室设备进一步细分为培养箱、菌落计数器、显微镜和革兰氏染色。

在技​​术的基础上，血培养检测市场细分为基于培养的技术、分子技术和蛋白质组学技术。分子技术已进一步细分为微阵列、PCR（聚合酶链式反应）和 PNA-Fish（肽核酸：荧光原位杂交）。

根据应用，血培养检测市场细分为菌血症、真菌血症和分枝杆菌检测。

血培养检测市场也根据最终用户细分为医院实验室、参考实验室、学术研究实验室和其他实验室。

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血培养检测市场 国家层面分析

如上所述，血液培养检测市场按国家、方法、产品、技术、应用和最终用户进行分析，并提供市场规模预测和趋势。血液培养检测市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥。

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血液培养检测市场报告的国家部分还提供了国内市场的个别市场影响因素和监管变化，这些变化将影响当前和未来的市场趋势。消费、产地及数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、上下游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的关键指标。数据，考虑到存在和可用性、区域和国家品牌之间高或低竞争所面临的挑战，以及国家费率和贸易路线的影响。

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