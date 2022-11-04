到 2029 年预测期内，抗体药物偶联物合同制造市场预计将达到 123.5 亿美元的市场价值

增长最快的抗癌药物之一是抗体偶联物 (ADC)。这种方法通过使用靶向癌细胞表面表达的靶抗原的化学接头，使用与致命有效载荷相连的单克隆抗体来限制全身暴露和毒性。ADC 是复杂的分子，许多因素需要特别考虑。药物和抗体偶联物。ADC，也称为抗体药物偶联物，是一类设计用于治疗癌症的靶向治疗的生物药物。与化学疗法不同，ADC 旨在靶向和破坏肿瘤细胞，同时保护健康细胞。

根据 Data Bridge Market Research 的分析， 从 2022 年到 2022 年，抗体和药物偶联物合同制造市场 规模预计将以 5.25% 的复合年增长率增长，从 2021 年的 82 亿美元增长到 2029 年的 123.5 亿美元。2029. 数据桥市场研究团队选择的市场报告包括详细的专家分析、患者动态、管道分析、定价以及价值增长率、细分市场、地理范围、市场参与者和市场情景等市场信息。分析和监管框架。

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抗体药物偶联物合同制造市场动态

司机

对药品的需求不断增长

市场的增长主要受到两个因素的推动：全球对药品的需求不断增长，以及合同制造降低了总开发成本的好处。

老年人口增加

生活方式相关疾病的日益流行，例如医疗费用上涨，以及诊断行业的快速增长，正在推动抗体药物偶联物合同制造市场的扩大。

可能性

癌症病例增加

由于对生物疗法的需求增加、癌症患病率增加以及将运营和服务外包给合同制造公司等因素，预计该市场将在预测期内显着扩大。

在抗体药物偶联物合同制造市场中运营的一些主要参与者是：

三星生物（韩国）

龙沙（瑞士）

Catalent Inc.（美国）

齐格弗里德控股公司（瑞士）

Piramal 制药解决方案（印度）

勃林格殷格翰国际有限公司(독일)

要了解有关市场分析的更多信息：- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibody-drug-conjugates-contract-manufacturing-market 请参阅研究报告摘要：



抗体药物偶联物合同制造市场的全球覆盖率

抗体药物偶联物合同制造市场根据条件、接头进行细分。这些细分市场的增长有助于分析行业发展不足的细分市场，并为用户提供重要的市场概况和市场信息，以帮助他们做出战略决策以识别关键的市场应用。

缺口

骨髓瘤

淋巴瘤

乳腺癌

其他（尿路上皮癌）

链接器

可切割垫片

不可切割接头

抗体药物偶联物合同制造市场预测/区域分析

分析了抗体药物偶联物合同制造市场，上述国家、条件和链接器提供了有关市场规模的信息和趋势。抗体药物偶联物合同制造市场报告涵盖的国家有北美、美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东 中东其他地区和非洲（MEA）），巴西（MEA）的一部分，

在老年人口不断增长和创新医疗技术采用的推动下，北美主导了抗体-药物偶联物合同制造市场。由于外包给合同制造组织的增加，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内出现最高增长率。

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