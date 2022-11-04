到 2029 年，无液血压计市场将增长到 38.4 亿美元，预测期内的复合年增长率为 9.87%

获取报告样本 PDF – 无液血压计市场预计在预测期内将出现显着增长。随着全球需要基本诊断设备的医疗保健专业人员和机构数量的增加，对血压监测仪的需求也在增加。高血压等心血管疾病的患病率正在增加。与此同时，平均就诊次数的增加和老年人口的增加也将推动市场的增长。血压计是一种测量患者血压的医疗设备。它被认为是安全的，因为它不含汞。

Data Bridge 市场研究分析了2022-2029 年预测期内 全球无液血压计市场 的增长率。在 2022 年至 2029 年的预测期内，全球无液血压计市场的预计复合年增长率往往保持在 9.87% 左右。市场规模将从 2021 年的 18.1 亿美元增长到 2029 年的 38.4 亿美元。市场价值、增长率、细分市场、地理范围、市场参与者和市场情景等市场信息，由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者动态、渠道分析、定价分析和监管框架。

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全球无血管血压计市场动态

司机

越来越多的人采用数字血压计。

到2026年，全球无液血压计市场规模预计将超过11.4%。与其他手动血压计相比，这些设备易于使用、无汞、准确且高度自动化。数字血压计使用方便，普通大众在家也能使用。因此，无液血压计的多重好处、提高的健康意识和创新的增长正在推动市场的增长。

手动血压计的准确度

手动血压计提供比其他设备更准确的读数。它还有助于确认患者对高血压的诊断。根据最近的研究，高血压是全世界的主要负担，死亡率约为 13-14%。血压计提供准确的血压测量和早期诊断，以防止其他可能导致死亡的严重健康状况。

可能性

成长中的卫生专业人员

今天，几乎每个医生或护士都使用血压计来治疗病人。根据 Athena Health 最近的一篇文章，在过去的几十年里，美国的医生总数增加了约 150%。医生数量的增加增加了对包括血压计在内的基本诊断设备的需求和接受度。

谁是全球无氧血压计市场中最杰出的参与者？

A&D 公司（印度）

韦尔奇艾伦（美国）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

通用电气（美国）

欧姆龙（日本）

Beurer GmbH（德国）

Paul Hartmann AG（德国）

Microlife Corporation（瑞士）

美国诊断（美国）

罗斯迈克国际（日本）

Rudolf List GmbH（德国）

金砖国家医疗保健（美国）

泰尔茂株式会社（日本）

要了解有关市场分析的更多信息 请参阅研究报告摘要：https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aneroid-sphygmomanometer-market

全球无氧血压计市场范围

全球无液血压计市场根据类型、技术、数字和指示进行细分。这些细分市场的增长有助于分析行业发展不足的细分市场，并为用户提供重要的市场概况和市场信息，以帮助他们做出战略决策以识别关键的市场应用。

产品

血压计

无血管血压计

水银血压计

要求

医院

诊所

家庭

不同的

无液血压计区域市场分析/预测

分析了全球无氧血压计市场，并按上述类型、技术、数字和指示提供了信息和市场规模趋势。全球血压计市场覆盖的主要国家是北美、美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东 非洲其他地区 (MEA) 中东和非洲(MEA) )、巴西、阿根廷和属于南美洲的南美洲其他地区。

由于技术先进的设备的可用性和慢性病的日益流行，北美是全球无液血压计市场的主要地区。与此同时，由于医疗设施数量的增加和该地区老年人口的增长，亚太地区在预测期内全球无液血压计市场正在显着增长。

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报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响者和国家市场监管变化。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的显着或小幅竞争导致的问题，以及国家费率和贸易路线的影响。

最佳医疗报告链接：-

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https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-derived-cannabidiol-market

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