2022-2029 北美收入周期管理 (RCM) 市场规模、份额、统计数据、趋势、类型、应用、分析和预测到 年

有说服力的北美收入周期管理 (RCM) 市场报告分析了市场状况、市场份额、当前趋势、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇和挑战、风险和进入壁垒、销售渠道和分销商。该报告提供了对客户相关市场的战略性市场研究分析和敏锐的商业洞察力。它还有助于在产品趋势、未来产品、营销策略、未来事件、行动或行为方面获得更好的解决方案。

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北美收入周期管理 (RCM) 市场的顶级公司：

麦克森公司

赛纳公司

探索诊断公司

雅典娜健康公司

Allscripts 医疗保健有限责任公司

eClinicalWorks, CareCloud 公司

SSI 集团有限责任公司

通用电气公司

史诗系统公司

西门子医疗保健有限公司

卡雷奥公司

市场细分：

按产品分类（集成解决方案、独立解决方案）

按功能（索赔和拒绝管理、医疗编码和计费、患者保险资格验证、付款汇款、电子健康记录 (EHR)、临床文档改进 (CDI)、其他）

按阶段（前台、中台、后台）

按部署（基于 Web、内部部署、基于云）

按组件（软件、服务）

按最终用户（医院、全科医生、实验室、其他）

政府推动采用 RCM 解决方案的举措、计费错误导致的收入损失以及医疗保健组织流程的改进可能会在 2020-2027 年的预测期内加速收入周期管理 (RCM) 市场的增长。另一方面，对基于云的 RCM 解决方案的需求不断增长以及提供端到端解决方案的供应商之间不断增加的整合将进一步推动各种机会，从而导致上述预测期内收入周期管理 (RCM) 市场的增长。

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竞争格局和北美收入周期管理 (RCM) 市场份额分析

收入周期管理 (RCM) 市场报告中涵盖的主要参与者是 McKesson Corporation、Cerner Corporation.、Quest Diagnostics Incorporated.、athenahealth, Inc.、Allscripts Healthcare, LLC、eClinicalWorks、CareCloud Corporation.、SSI Group, LLC、GENERAL ELECTRIC COMPANY、Epic Systems Corporation.、Siemens Healthcare GmbH、Kareo, Inc. 以及其他国内和北美公司。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

按地区和国家划分的北美 收入周期管理 (RCM) 市场 规模细分（可定制）：

收入周期管理 (RCM) 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

本报告中回答的一些关键问题是：

具有增长动力、约束、机遇和其他相关挑战的市场的市场范围是什么？

客户需要应对哪些威胁才能在北美收入周期管理 (RCM) 市场实现增长？

特定地理区域的收入、销售额、规模、价值和数量的市场份额是多少？

市场上哪些重要的行业名称占据主导地位？

市场的哪个部分增长最多，例如新产品发布、协议、并购、地域扩张和合资企业？

有哪些战略性业务方法可以帮助您做出明智的业务决策？

什么是基于制造商的市场系统数据审查和元分析，它确定了北美收入周期管理 (RCM) 市场中存在的所有可能细分市场，以支持组织进行战略业务规划？

如何对 2027 年之前全球复合年增长率预测不断上升的市场技术进步进行分类？

影响进度威胁的关键问题、产品开发、供应链、领先企业的分析和解决方案是什么？

最后，北美收入周期管理 (RCM) 市场报告通过考虑几个方面彻底研究了市场和行业。根据这份市场报告，预计市场在预测期内将出现适度较高的增长率。这种改造可能会受到主要参与者或品牌的影响，包括开发、产品发布、合资企业、并购，这些反过来又会改变行业面貌。借助本报告中包含的可行市场洞察，企业可以制定可持续且具有成本效益的战略。北美收入周期管理 (RCM) 市场文件提供了有关全球所有主要地区的生产能力、消费、进出口的全方位研究。

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