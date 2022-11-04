动力手术器械：到 2028 年的全球趋势、份额、行业规模、增长、机遇和预测

“电动手术器械 市场分析报告涵盖了市场的详细价值链分析。价值链分析有助于分析主要上游原材料、主要设备、制造过程，报告中提到了下游客户分析和主要分销商分析以及市场的所有驱动因素和制约因素。它提供了对所有区域和玩家细分的比较详细分析，让读者更好地了解他们可以放置现有资源的领域，并衡量特定区域的优先级，以提高他们在市场中的地位。

电动手术器械市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 12.5793 亿美元，在上述预测期内以 4.15% 的复合年增长率增长。老年人口的增加推动了电动手术器械市场的迅速发展。

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市场概况：

动力手术器械是用于辅助多种手术的器械。动力手术器械可以是气动的，也可以是电动的。这些仪器有助于提高效率，从而减少手术所需的时间。电动手术器械可用于在手术过程中进行清洁、检查和消毒。神经病学、牙科、心脏病学、骨科和耳科领域的各种发展和创新增加了对动力手术器械的需求。

像手术机器人一样，技术创新的增加是推动市场增长的重要因素，手术程序的增加和生活方式疾病的流行也是推动动力手术器械市场的主要因素。此外，市场研发活动的增加以及医疗保健领域技术进步和生产技术的增加，将在 2021-2028 年的预测期内进一步为动力手术器械市场创造机会。

然而，缺乏熟练的专业人员是主要的制约因素，并将进一步挑战上述预测期内电动手术器械市场的增长

电动手术器械市场报告中涵盖的主要参与者是美敦力、强生服务公司、B. Braun Melsungen AG、Stryker、Smith & Nephew Inc.、Zimmer Biomet、CONMED Corporation、雅培、DePuy Synthes、De Soutter Medical、 Allotech Inc.、adeor medical AG、Exactech Inc.、Apothecaries Sundries Mfg. Co.、Star Medical、Surtex Instruments Limited、RIMEC SRL、MicroAire Surgical Instruments LLC.、GEISTER MEDIZINTECHNIK GmbH 和 Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co, ltd 等国内和全球玩家。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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电动手术器械市场范围和市场规模

电动手术器械市场根据电源、产品和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

基于电源，电动手术器械市场分为电动器械、电池供电器械和气动器械。

根据产品，电动手术器械市场分为手机、电源、控制装置和配件。

电动手术器械市场也根据应用细分为整形外科、口腔颌面外科、神经外科、耳鼻喉科手术、心胸外科、整形和重建外科手术。

报告中包含的与电动手术器械相关的重要见解：

独家图形和说明性波特五力分析该市场中的一些领先公司

市场主要参与者的价值链分析

当前趋势影响各个地区的该市场动态

最近的合并、收购、合作和伙伴关系

该行业在预测期内的收入增长

营销策略研究和增长趋势

增长驱动因素分析

新兴的凹槽细分市场和区域市场

对该市场曲线的实证评估

从前景价值和数量看市场的古代、现在和可能的范围

关键字相对于全球竞争对手的优势：

该报告对电动手术器械市场趋势、预测和市场规模进行了定性和定量分析，以确定新的机会。

Porter 的五力分析强调了买方和供应商在使利益相关者能够做出战略性业务决策并确定行业竞争水平的能力。

研究中突出了影响最大的因素和主要投资领域。

分析了每个地区的主要国家，并提到了它们的收入贡献。

市场参与者定位部分提供了对活跃在个人护理成分中的市场参与者当前位置的了解

目录

第 1 部分：执行摘要

第 02 部分：报告范围

Part 03：研究方法论

第 04 部分：市场格局

Part 05：管道分析

第 6 部分：市场规模

Part 07：五力分析

第 8 部分：客户景观

第 09 部分：区域景观

第 10 部分：决策框架

第 11 部分：驱动因素和挑战

第 12 部分：市场趋势

第 13 部分：供应商格局

第 14 部分：供应商分析

第 15 部分：附录

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