微创椎体压缩性骨折治疗市场：到 2029 年的趋势、份额、行业规模、增长、需求、机遇和预测

“微创椎体压缩骨折治疗 市场分析报告涵盖了市场的详细价值链分析。价值链分析有助于分析主要上游原材料、主要设备、制造过程,报告中提到了下游客户分析和主要分销商分析以及市场的所有驱动因素和制约因素。它提供了对所有区域和玩家细分的比较详细分析,让读者更好地了解他们可以放置现有资源的领域,并衡量特定区域的优先级,以提高他们在市场中的地位。

Data Bridge Market Research 分析,2021 年椎体压缩性骨折微创治疗市场规模为 11.1925 亿美元,到 2029 年将飙升至 22.4659 亿美元,预计 2022-2029 年的复合年增长率为 9.1%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

访问 PDF 样本报告(包括图表、图表和数字)@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-minimally-invasive-vertebral-compression-fracture-treatments-market

市场概况:

脊柱的椎体解体,随后发生椎体压缩性骨折。这可能导致畸形、身高下降和极度不适。VCF可由骨质疏松、外伤、病理性骨折和其他因素引起。手术和非手术方法可用于治疗这种情况。两种最流行的微创椎体治疗是球囊后凸成形术和椎体成形术,其中将注射剂输送到受损的椎骨中。这种疾病在骨量较差的人中很常见。

据千禧研究集团 (MRG) 称,在改善报销和扩大人口因素的推动下,手术量的增加正在推动市场增长,从而加剧全球微创椎体压缩性骨折 (MIVCF) 治疗市场的竞争。全球医疗技术市场情报权威机构。2009 年《新英格兰医学杂志》报道的临床研究结果引发了对椎体成形术的有效性的怀疑,进而对转诊外科医生和公众的椎体增强术产生了怀疑,并对整个 MIVCF 治疗市场产生了重大负面影响。

在微创椎体压缩性骨折治疗市场上运营的一些主要参与者是:

Alphatec Holdings Inc.(美国)

IZI Medical Products(美国)

Globus Medical(美国)

Johnson and Johnson(美国)

Medtronic plc(美国)

Merit Medical Systems(美国)

Spine Wave Inc.(美国)

Spirit Spine Holding Corporation Inc.(中国) )

Stryker (美国)

Zimmer Biomet (美国)

Joimax GmbH (德国)

Joline GmbH and Co. KG (德国)

Cigna (美国)

Lindare Medical Ltd (英国)

PanMed UAE (美国)

ZAVATION (美国)

Vexim SA (法国)

Benvenue Medical (我们)

获取完整的 350 页研究报告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-minimally-invasive-vertebral-compression-fracture-treatments-market

最近的发展

2021 年 2 月:据强生医疗器械公司*称,DePuy Synthesis 已与 Expanding Innovations Inc. 签署协议,在美国将 X-Pac 可扩展腰椎笼系统商业化。X-Pac Cage 是 DePuy Synthes 的新产品,可以在腰椎退行性病变和微创脊柱节段进行更完整的手术。

2020 年 9 月:据 IZI Medical Products, LLC 称,KivaTM 椎体压缩性骨折 (VCF) 治疗系统已在欧洲获得 CE 标志许可。Kiva 是一种基于单根 PEEK 植入物的 VCF 治疗,已在美国取得临床和商业成功。

纽约,2021 年 12 月 3 日(GLOBE NEWSWIRE)——最近发布了一份题为《2021 – 2027 年按产品类型、手术、区域展望、行业分析报告和预测分类的全球椎体压缩骨折器械市场》的报告。

报告中包含的与微创椎体压缩性骨折治疗相关的重要见解:

独家图形和说明性波特五力分析该市场中的一些领先公司

市场主要参与者的价值链分析

当前趋势影响各个地区的该市场动态

最近的合并、收购、合作和伙伴关系

该行业在预测期内的收入增长

营销策略研究和增长趋势

增长驱动因素分析

新兴的凹槽细分市场和区域市场

对该市场曲线的实证评估

从前景价值和数量看市场的古代、现在和可能的范围

关键字相对于全球竞争对手的优势:

该报告对微创椎体压缩性骨折治疗市场趋势、预测和市场规模进行了定性和定量分析,以确定新的机会。

Porter 的五力分析强调了买方和供应商在使利益相关者能够做出战略性业务决策并确定行业竞争水平的能力。

研究中突出了影响最大的因素和主要投资领域。

分析了每个地区的主要国家,并提到了它们的收入贡献。

市场参与者定位部分提供了对活跃在个人护理成分中的市场参与者当前位置的了解

目录

第 1 部分:执行摘要

第 02 部分:报告范围

Part 03:研究方法论

第 04 部分:市场格局

Part 05:管道分析

第 6 部分:市场规模

Part 07:五力分析

Part 08: 市场近期发展

第 09 部分:客户景观

第 10 部分:区域景观

第 11 部分:决策框架

第 12 部分:驱动因素和挑战

第 13 部分:市场趋势

第 14 部分:供应商格局

第 15 部分:供应商分析

第 16 部分:附录

检查完整的目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-minimally-invasive-vertebral-compression-fracture-treatments-market

浏览趋势报告:

高内容筛选市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-content-screening-market

基于杂交的分子诊断市场规模、份额、增长和机遇 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hybridization-based-molecular-diagnostics-market

高钙血症治疗市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hypercalcemia-treatment-market

肾结石市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kidney-stone-market

腹腔镜市场规模、份额、增长和机会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laparoscopes-market

关于数据桥市场研究:

Data Bridge 将自己展示为一家非传统的、新兴的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心发现最好的市场机会,并为您的企业在市场上繁荣发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。

联系我们:

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港:+852 8192 7475

电子邮件: corporatesales@databridgemarketresearch.com