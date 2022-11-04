到 2029 年，医用无纺布市场的规模、份额、增长机会、收入洞察和竞争分析将实现 5.40% 的显着增长

医疗非织造布市场（涵盖美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚等），突出机遇、风险分析，并利用战略和战术决策支持。这份市场研究报告为客户提供最高水平的市场数据和信息，完全符合利基和业务需求。这份医用无纺布市场研究报告提供了对市场结构的全面分析以及对市场各个细分市场和子细分市场的估计。医用无纺布市场报告还分析了市场状况、市场份额、当前趋势、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇和挑战、风险和进入壁垒、销售渠道和分销商。

该报告提供了特定预测期间的复合年增长率值波动，这有助于确定成本计算和投资策略。对于市场细分研究，潜在客户市场根据最终用户和地理区域等不同特征分为组或细分市场。这份医用无纺布市场报告提供了准确而准确的市场研究信息，可将您的业务推向正确的方向。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年医用无纺布市场价值 159 亿美元，预计到 2029 年将达到 242.2 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 5.40%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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市场概况：

由于越来越关注减少医院获得性感染 (HAI)，预计医用无纺布市场在预测期内将迅速增长。HAI 是当今住院患者发病和死亡的主要原因。根据疾病控制和预防中心 (CDC) 的数据，美国每年约有 170 万例 HAI 和 99,000 例死亡。此外，HAI 目前是美国急症护理医院的第五大死因。另一方面，外科无纺布产品在预防 HAI 方面非常有效。因此，所有这些因素导致了医用无纺布在市场上的引入。

无纺布基本上是由医疗领域使用的纤维制成的高科技广泛使用的织物。它们具有有益的屏障、抗撕裂性、吸收性、拉伸强度、透气性和耐磨性。它们还有助于对抗医疗或手术环境中的感染传播和交叉污染。

医疗无纺布市场的一些主要参与者 Ahlstrom-Munksjo（芬兰）、Berry Global Inc.（美国）、Glatfelter Corporation（美国）、杜邦（美国）、Lydall Inc.（美国）、Fitesa SA（巴西）、 TWE GmbH & Co. KG（德国）、Freudenberg Group（德国）、PFNonwovens Holding sro（捷克共和国）、KRATON CORPORATION（美国）、Owens & Minor（弗吉尼亚州）、PFNonwovens as（捷克共和国）、Freudenberg SE（魏因海姆）、 Dynarex Corporation（纽约）、Suominen Corporation（芬兰）、Fibertex Nonwovens A/S（丹麦）、KCWW（美国）、Abena A/S（丹麦）和 Asahi Kasei Corporation（日本）等。

要获得有关这项研究的更多见解，请访问 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-nonwovens-market

医用无纺布市场动态

驱动程序

医院获得性感染 (HAI)的患病率增加

医院获得性感染 (HAI) 患病率的增加将缓冲医用无纺布市场的增长率。

医疗保健行业对无纺布的需求不断增长

全球医用无纺布市场受到医疗保健领域对无纺布需求不断增长的推动，这将缓冲市场的增长速度。由于在注重成本的机构中引入了低成本商品，无纺布在医疗应用中的使用正在增长。

此外，对预防医院获得性感染 (HAI) 的关注增长将成为影响医用无纺布市场增长的主要因素。与此同时，政府宣传数量的增加和老年人口的增加是加速医用无纺布市场增长的驱动因素。此外，全球健康意识的提高和医疗基础设施和服务支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动医用无纺布市场的增长。此外，可支配收入的激增也促进了市场的整体增长。

机会

纳米技术的不断进步

纳米技术的创新和进步及其在一次性医用无纺布生产中的使用增加预计将为市场创造有利可图的机会。

此外，研发活动的增加和新兴市场数量的增加将进一步推动研发活动的增加。在预测期内，越来越多的新兴市场将为医用无纺布市场的增长提供有利的机会。

限制/挑战 全球医用无纺布市场

环境恶化

然而，因处理失禁产品而导致的环境恶化有可能对市场的增长造成负面挑战。

另一方面，无纺布产品等替代品的威胁将对医用无纺布市场构成挑战。此外，微创手术的普及将抑制并进一步阻碍市场的增长速度。此外，原材料价格波动和缺乏意识将抑制并进一步阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

全球医用无纺布市场范围

医用无纺布市场根据类型、产品类型、可用性、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

纺粘

纺熔纺 (SMS)

干铺

湿法

熔喷

其他

根据类型，市场分为纺粘、纺熔纺 (SMS)、干法成网、湿法成网、熔喷等。

产品类别

卫生技术

服装产品

根据产品类型，市场分为卫生技术和服装产品。

可用性

一次性的

可重复使用的

在可用性的基础上，市场分为一次性和可重复使用。

分销渠道

直接招标

零售

在分销渠道的基础上，市场分为直接招标和零售。

最终用户

医院

诊所

家庭保健

实验室

门诊手术中心

其他

根据最终用户，市场细分为医院、诊所、家庭保健、实验室、门诊手术中心等。

TOC的亮点：

第 1 章：市场概览

第二章：全球医用无纺布市场

第 3 章：全球医用无纺布市场行业的区域分析

第 4 章：基于类型和应用的医用无纺布市场细分

第 5 章：基于类型和应用的收入分析

第 6 章：市场份额

第 7 章：竞争格局

第 8 章：驱动因素、制约因素、挑战和机遇

第 9 章：毛利率和价格分析

探索详细目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-nonwovens-market

从地理上看，以下地区连同所列的国家/地方市场都经过全面调查：

– 亚太地区（日本、中国、韩国、澳大利亚、印度和亚太地区其他地区；亚太地区其他地区进一步细分为马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国、新西兰、越南和斯里兰卡）

– 欧洲（德国、英国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯、欧洲其他地区；欧洲其他地区进一步细分为比利时、丹麦、奥地利、挪威、瑞典、荷兰、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚)

– 北美（美国、加拿大和墨西哥）

– 南美洲（巴西、智利、阿根廷、南美洲其他地区）

– MEA（沙特阿拉伯、阿联酋、南非）

报告中包含的与医用无纺布相关的重要见解：

该市场中一些领先公司的独家图形和说明性 SWOT 分析

市场主要参与者的价值链分析

当前趋势影响各个地区的该市场动态

最近的合并、收购、合作和伙伴关系

该行业在预测期内的收入增长

营销策略研究和增长趋势

增长驱动因素分析

新兴的凹槽细分市场和区域市场

对该市场曲线的实证评估

从前景价值和数量看市场的古代、现在和可能的范围

关于数据桥市场研究：

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

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