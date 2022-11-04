大容量可穿戴注射器市场份额、规模、增长、需求、收入、顶级领先公司分析和市场预计到 2029 年将影响 230.5 亿美元

Data Bridge Market research 发布的关于“大容量可穿戴注射器市场”的综合行业研究，包括报告中分析的增长分析、区域营销、挑战、机遇和驱动因素。为了对特定市场的最佳市场机会拥有最佳水平的市场洞察力和专业知识，大容量可穿戴注射器市场研究报告是理想的关键。这份大容量可穿戴注射器市场报告包含一个市场数据，该数据提供了对大容量可穿戴注射器行业及其基于应用和不同地理区域的影响的详细分析。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年为 60 亿美元的大容量可穿戴注射器市场将在 2029 年飙升至 230.5 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 18.32%。由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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应用

癌症治疗

自身免疫治疗

血液疾病治疗

其他

最近的发展

2019 年，Enable Injections 和赛诺菲宣布就 enFuse 药物输送平台展开合作。enFuse 是一个独立的药物输送平台，可与普通喷嘴或小瓶容器形状一起使用。根据类型，市场分为在体和离体大容量可穿戴注射器。

2020 年 6 月，无内胎胰岛素泵技术的全球领导者 Insulet Corporation 凭借其 Omnipod 胰岛素管理系统延长了其对美国客户的财务帮助计划，这些客户受到 COVID-19 大流行的不利影响。在该计划下，客户可以获得长达六个月的免费产品供应（60 个 Pod）。

市场概况：

可穿戴注射器或贴片泵是紧凑型药物输送装置，用于在更长范围内进行单步给药。它们被临时施用于皮肤，以便通过身体的皮下组织更快、更安全地输送大量粘性药物。它们通常可用于体内和体外喷射器。该装置由用于储存药物的容器、用于向组织输送材料的套管和用于输送适量药物的驱动系统组成。

由于肿瘤、神经和自身免疫性疾病等慢性疾病的发病率不断上升，市场正在增加。此外，越来越多的老年人群更容易患上此类疾病，以及患者对微创 (MI) 治疗方案的需求不断增长，这正在推动市场向前发展。人们也越来越倾向于使用家用和自我管理的注射器来有效地管理疾病，而剂量不准确和针刺伤的风险可以忽略不计。

涵盖的市场参与者：

BD (美国), Ypsomed (瑞士), Amgen Inc. (美国), Subcuject Aps (丹麦), Enable Injections (美国), Medtronic plc (爱尔兰), Insulet Corporation (美国), United Therapeutics Corp. (美国), CeQur SA（瑞士）、Sensile-medical（瑞士）、SteadyMed Therapeutics（美国）、ATS Automation（加拿大）、West Pharmaceutical Services, Inc.（美国）、Unilife Corporation（英国）、Tandem Diabetes Care（美国）、Valeritas（美国） ), Bühler Motor GmbH (瑞士), Sonceboz (瑞士), Noble (美国), Elcam Drug Delivery Devices (以色列), Bespak Europe Ltd. (英国), Stevanato Group (意大利), Sorrel Medical (以色列), Weibel CDS AG （瑞士）和纽马（美国）

要获得有关这项研究的更多见解，请访问 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-large-volume-wearable-injectors-market

关于本市场报告的重要事实：-

本研究报告揭示了此业务概述、产品概述、市场份额、供需比、供应链分析和进出口细节

行业报告吸引了市场主要参与者认可的不同方法和程序，以做出关键的业务决策

本研究提出了一些参数，如产值、营销策略分析、分销商/贸易商，还提到了影响因素

报告中提供了历史和当前数据，在此基础上进行未来预测并进行行业分析

报告中提到了每个地区的进出口细节以及消费价值和生产能力

波特五力分析、价值链分析、SWOT 分析是用于分析市场增长的一些额外重要参数

该报告通过一级和二级研究方法，在对行业进行评估的基础上，为客户提供有关市场的事实和数据

TOC的亮点：

第 1 章：市场概览

第 2 章：全球大容量可穿戴注射器市场

第 3 章：全球大容量可穿戴注射器市场行业的区域分析

第 4 章：基于类型和应用的大容量可穿戴注射器市场细分

第 5 章：基于类型和应用的收入分析

第 6 章：市场份额

第 7 章：竞争格局

第 8 章：驱动因素、制约因素、挑战和机遇

第 9 章：毛利率和价格分析

探索详细目录 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-large-volume-wearable-injectors-market

报告涵盖：

每个市场份额的年化市场收入（百万美元）。

主要地理区域的国家分析。

在全球大容量可穿戴注射器市场运营的主要公司。根据数据的可用性，报告中还提供了与新产品发布、实用解决方案、专门研究和分析、创新、人才解决方案相关的信息。

通过确定未来强劲增长的关键市场细分来分析业务政策。

分析主要合作、并购和市场扩张战略。

通过根据消费者的需求和偏好确定市场中的“谁站在哪里”来制定竞争策略。

关于数据桥市场研究：

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

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