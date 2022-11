预计美国 Telestroke 市场在预测期内将以 19.1% 的复合年增长率 增长

美国远程击打市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地理市场的扩张和技术创新。要了解分析和市场情景,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

美国遥测市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 19.1% 的复合年增长率增长,预计将达到 98.3717 亿美元到 2028 年。FDA 越来越多地批准远程冲程设备是市场增长的主要因素之一。

获取样本 PDF 报告 –

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=us-telestroke-market

在美国远程治疗市场运营的一些主要参与者包括 Abbott、GE Healthcare(通用电气的子公司)、VeeMed、swyMe、TeleSpecialists、American Well、InTouch Technologies, Inc.(Teladoc Health, Inc. 的子公司)、iSchemaView , Inc., The General Hospital Corporation, Brigham and Women’s Hospital, Providence Health & Services, South Carolina Medical University, Lakewood Health System, Nebraska Medicine, CentraCare, Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), Rush Medical University Center, Penn Medicine、UCLA Health 和 Medtronic 等国内企业。DBMR 分析师了解竞争优势,并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

中风患者数量的增加以及降低风险的意识不断增强,正在推动市场增长。随着市场参与者不断扩大其对美国市场的影响力、服务和支持,市场竞争日趋激烈。例如,2020 年 9 月,雅培宣布推出 Merlin 10.0,这是他们用于为心力衰竭患者导入和管理信息的远程系统。它使用 CardioMEMS HF 传感器系统,允许医生向患者发送自定义通知。它使公司能够为客户提供更加个性化的服务,从而提高了他们的品牌价值。

要获得有关市场分析的更多见解,请浏览研究报告摘要@ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-telestroke-market

美国 Telestroke 市场范围和市场规模

美国远程治疗市场根据组件、设施服务、护理设置、部署类型、行程类型、应用程序、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。

在组件的基础上,美国遥测市场已细分为硬件 和软件及服务 。 到 2021 年,硬件部分在产品部分中占据最大的市场份额,预计将以最高复合年增长率增长,与软件和服务相比,成本较高。

在设施服务的基础上,美国远程通信市场被细分为现场和远程。 2021年,现场部分在提供部分中占最大的市场份额,因为它主要用于诊所。 然而,考虑到移动服务非常受欢迎,预计远程部分将以最高速度增长。

根据护理设置,美国远程卒中市场已细分为移动卒中单元、重症监护室 (ICU) 、急诊科 (ED)、内科手术单元等。 2021 年,移动行程单元细分市场在供应细分市场中占据最大份额,并且由于便携性和紧急使用,预计将以最高的复合年增长率增长。

根据部署类型,美国远程电话市场已细分为本地和基于云的。 2021 年,由于安装在医院和诊所中,本地部分在提供部分中占最大的市场份额。

根据卒中类型,美国远程卒中市场已细分为缺血性、出血性和短暂性脑缺血发作 (TIA)。 2021 年,缺血性部分在产品部分中占最大的市场份额,预计将以最高的复合年增长率增长,因为这些是经常发生的中风,因此对此类中风的治疗更多。

在应用的基础上,美国远程中风市场已细分为院前和医院护理 以及其他应用。 2021 年,院前和医院护理部门在服务部门中占据最大的市场份额,预计将以最高的复合年增长率增长,因为这些部门目前正在诊所和医院部署大量远程治疗。

根据最终用户,美国远程卒中市场已细分为提供者和患者。 2021 年,供应商细分市场在提供细分市场中占最大份额,并且随着远程医疗诊所数量的增加并为患者提供更好的设施,预计将以最高的复合年增长率增长。

在分销渠道的基础上,美国远程电话市场已细分为直接招标、第三方分销和零售。 2021 年,直接招标部分在供应部分中占最大的市场份额,预计将在最高复合年增长率招标中增长,因为这些设备和软件成本高昂且主要通过直接招标订购。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=us-telestroke-market

美国远程冲程市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外,品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战,在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响

顶级医疗保健报告链接:-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-human-leukocyte-antigens-hlas-typing-transplant-diagnostics-services-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrophobic-interaction-chromatography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hospital-air-purifiers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gonorrhea-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cholera-vaccines-market

关于数据桥市场研究:

预测未来的一种绝对方法是了解今天的趋势!Data Bridge Market Research 将自己描述为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发掘最好的市场机会并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供合适的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是一套纯粹的智慧和经验,于 2015 年在浦那制定和构建。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名来自不同行业的分析师。我们为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务,并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 知道如何创建满意的客户,他们依赖我们的服务并确定地依赖我们的辛勤工作。我们对我们光荣的 99.9% 的客户满意度评分感到满意​​。

联系我们 :-

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港:+852 8192 7475

电子邮件: – corporatesales@databridgemarketresearch.com