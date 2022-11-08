在到 2029 年的预测期内，亚太地区膀胱功能不全市场预计将以 6.0% 的复合年增长率增长

膀胱功能不全 (UAB) 是一种临床病症，其中由于排尿过程中逼尿肌（膀胱肌肉）的收缩减少而导致排尿障碍。它的特点是必须立即排尿的感觉，因此，这种情况与膀胱过度活动症 (OAB) 不同。本发明提供一种用于预防或治疗UAB的药物组合物，其具有改善尿流率的效果、改善膀胱过度膨胀的效果(减少膀胱容量的效果)，因此，可用于UAB的预防或治疗。

亚太膀胱活动不足市场是支持性的，旨在减少疾病的进展。Data Bridge Market Research 分析，在 2022 年至 2029 年的预测期内，亚太地区膀胱活动不足市场将以 6.0% 的复合年增长率增长。

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市场上的一些主要参与者是

安斯泰来制药公司

奥罗宾多制药。

勃林格殷格翰国际有限公司

麦克劳兹制药有限公司

猎户座公司

小野制药株式会社

诺华公司

辉瑞公司

西普拉公司

雷迪博士实验室有限公司

梯瓦制药工业有限公司

太阳药业有限公司

海军上将，SA

炼金术实验室。

亚太膀胱功能不全市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

神经源性疾病患病率增加

UAB 是一种常见的神经系统疾病，其中神经和肌肉不能很好地协同工作，导致排尿时间延长，有或没有膀胱排空不完全的感觉。在这种情况下，逼尿肌的收缩活动表现不佳，其特征是尿流缓慢、犹豫和排尿紧张，有或没有膀胱排空不完全的感觉，有时甚至有储存症状。因此，膀胱要么不排空，要么仅部分排空，这是由于膀胱肌肉无法正确释放尿液。

因此，UAB患者可能会出现各种排尿症状，并可能伴有大量残尿。由于慢性残余尿引起的尿潴留和尿路感染（UTI）的并发症是常见的并且已经成为一个问题。此外，它是一种与近年来受到关注的以尿急为特征的OAB不同的疾病状态。因此，预计神经源性膀胱疾病的日益流行将推动市场增长。这将导致对可以检测患者的治疗的需求增加，因此预计市场将出现利润丰厚的增长。

医疗保健支出上升

如果对研究人员、保险、运输、伦理委员会费用、数据处理和其他消耗品造成任何损害，则仪器、人力和医疗管理会导致市场参与者的主要成本参与​​。医疗保健支出包括所有医疗保健服务、检测设备、计划生育活动和指定用于健康的紧急援助。国民健康账户提供了许多基于在国际公认框架内收集的支出的指标。决定任何国家医疗保健支出的因素是收入（人均 GDP）、技术进步和医疗实践的变化以及卫生系统特征。

医疗保健支出的增加同时有助于医疗保健组织和政府机构增加对更年期药物的研究活动、即将进行的临床试验和研发活动。此外，新产品的生产和制造所涉及的成本，市场参与者需要足够的资金和资源配置，因此，政府在这种情况下起到了帮助的作用。不断增长的医疗保健支出也有利于医疗保健行业的进一步经济发展和增长。此外，人口可支配收入的增加也是一个有利因素。因此，预计未来医疗保健支出的增加将推动市场增长。

机会

糖尿病泌尿系统并发症上升

UAB 的已知原因之一包括自主神经病变，例如糖尿病。此外，糖尿病与泌尿系统疾病的早期发病和严重程度增加有关，这些疾病会导致昂贵且虚弱的泌尿系统并发症。这些泌尿系统并发症，包括膀胱功能障碍和尿路感染等，对患有糖尿病的男性和女性的生活质量都有深远的影响。糖尿病和泌尿系统疾病是非常常见的健康问题，随着年龄的增长，患病率和发病率显着增加。糖尿病的泌尿系统并发症是直接的影响。糖尿病是最突出的疾病，在全球范围内发病率很高。

糖尿病相关膀胱并发症可能是由于逼尿肌平滑肌、神经元功能障碍和尿路上皮功能障碍的交替。根据所涉及的神经，糖尿病性神经病变的影响范围从腿部的不适和麻木到消化系统、泌尿道、血管和核心的并发症。越来越多的糖尿病数据将显着增加全球糖尿病泌尿系统并发症的风险。因此，有必要为糖尿病泌尿系统并发症的正确治疗提出研究和临床护理的未来方向。还需要其他组织的支持才能到达欠发达地区，以解决被忽视的并发症。所以，

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-underactive-bladder-market

亚太地区膀胱功能不全市场范围

亚太地区膀胱活动不足市场根据类型、给药途径、最终用户和分销渠道分为四个值得注意的部分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

类型

药物治疗

手术方法

尿道辅助装置

干细胞和基因疗法

根据治疗，市场分为药物疗法、手术方法、尿道辅助装置以及干细胞和基因疗法。

行政路线

口服

肠外

其他

根据给药途径，市场分为口服、非肠道和其他。

最终用户

医院

诊所

学术和研究机构

其他

根据最终用户，市场分为医院、诊所、学术和研究机构等。

分销渠道

医院药房

零售药房

其他

亚太地区膀胱功能不全市场区域分析/见解

分析了亚太地区膀胱活动不足市场，并按上述类型、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模洞察和趋势。亚太地区膀胱活动不足市场报告涵盖的国家有日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南和亚太地区其他地区。

到 2022 年，由于膀胱疾病患病率的增加以及该地区开发创新疗法的研发活动不断增加，预计亚太地区膀胱活动不足市场将主导市场。由于存在大型市场参与者和成熟的治疗膀胱疾病的医疗保健系统，预计中国将在该地区占据主导地位。

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报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势、波特五力分析和案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了亚太品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，以及国内关税和贸易路线的影响。

顶级医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-human-leukocyte-antigens-hlas-typing-transplant-diagnostics-services-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrophobic-interaction-chromatography-market

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https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gonorrhea-testing-market

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