医疗资产管理市场在到 2029 年的预测期内以 46.9% 的复合年增长率增长

医疗资产管理 包括对机械、设备和实物资产进行高效且有利可图的管理和维护。这些通常包括泵、管道、压缩机、轮椅、冰箱、发电机、冷凝器、移动床、供暖、通风和空调 (HVAC) 以及其他医院系统。节省时间和金钱，提高资产利用率，更快地找到设备，拥有正确的库存，并更轻松地与您的员工沟通。

根据 Data Bridge Market Research 的数据，2021 年医疗保健资产管理市场价值 171 亿美元，预计到 2029 年将达到 3708 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期间复合年增长率为 46.9%。Data Bridge 市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取示例 PDF 报告：

https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market

预计医疗资产管理市场在预测期内将快速增长。资产管理是规划、获取、维护、运营和处置医疗机构的机械、设备和实物资产的一种系统且具有成本效益的方式。在医疗保健组织中使用医疗资产管理的主要考虑因素包括不跟踪医疗设备的好处、高运营成本、节省时间、改善患者护理、提高员工生产力、显着节省成本和长期维护。

医疗资产管理市场的主要参与者：AiRISTA Flow, Inc.（美国）、CenTrak Inc.（美国）、Novanta Inc.（美国）、Sonitor Technologies（挪威）、STANLEY Healthcare（美国）、VERSUS TECHNOLOGIES（美国） , Zebra Technologies Corporation (美国), General Electric Company (美国), IBM (美国), Siemens Healthcare GmbH (德国), Aeroscout Industrial (美国), Awarepoint Corporation (美国), Radianse (美国), Midmark Corporation (美国), McKesson Corporation（美国）、Cerner Corporation（美国）、Motorola Solutions, Inc.（美国）和 Infor, Inc.（美国）。

有关市场分析的更多信息： https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-asset-management-market。

全球医疗资产管理市场范围

医疗资产管理市场根据产品和应用进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业中低增长的细分市场，为用户提供有价值的市场信息和市场视角，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

产品

射频识别装置 (RFID)

实时定位系统 (RTLS)

超声波和红外线标签

基于该产品，医疗资产管理市场分为无线识别设备 (RFID)、实时定位系统 (RTLS)、超声波和红外标签。射频识别设备 (RFID) 细分为硬件、软件和服务。材料分为无源标签和有源标签。有源标签细分为阅读器/询问器、天线和附件。实时定位系统 (RTLS) 细分为硬件、软件和服务。硬件分为信标/徽章和阅读器/询问器。

要求

医院资产管理

医药资产管理

根据应用，医疗资产管理市场细分为医院资产管理、医药资产管理。医院资产管理细分为设备跟踪与管理、患者管理、温湿度监测、人员管理、感染控制、手卫生合规。医药资产管理又细分为防伪药品和供应链管理。

医疗资产管理市场的区域分析/概述

医疗资产管理市场按上面列出的国家、产品和应用进行分析，并提供趋势和市场规模信息。医疗资产管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国和英国。、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC) ) )、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区（MEA）框架、中东和非洲（MEA）框架、巴西、阿根廷和南美洲其他地区的框架南美洲的。

在以下位置查找完整的 TOC：- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-asset-management-market

北美在市场份额和市场收入方面主导着医疗资产管理市场，并将在预测期内继续占据主导地位。这是由于该地区有用于临床和实验室研究的优质基础设施。此外，临床诊断实验室越来越多地采用低成本医疗保健系统将推动该区域市场的增长率。由于发展中国家的技术扩张和该地区中年人口的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。增加医疗基础设施支出和不断增长的未满足市场需求将推动该地区市场的增长率。

顶级医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-claims-management-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-arthralgia-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antimycotic-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-liquid-biopsy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-pregnancy-monitoring-market

数据桥市场研究信息：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为新兴的非传统市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发现最佳市场机会并培养有效的情报，以帮助您的企业在市场中蓬勃发展。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供正确的解决方案，并启动一个简单的决策过程。数据桥是纯粹智慧和经验的结晶，于 2015 年在浦那制定和制定。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名分析师，他们在各个行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 是创造满意客户的专家，他们相信我们的服务并充满信心地依靠我们的努力。我们对我们光荣的 99.9% 的客户满意度评分感到满意​​。

联系我们：-

数据桥市场研究

美国 美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：- corporate sales@databridgemarketresearch.com