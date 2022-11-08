到 2029 年的预测期内，植入式给药市场将以 8.1% 的复合年增长率增长

植入式给药市场预计将在 2022-2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，市场在预测期内将以 8.1% 的复合年增长率增长。上述预测。植入式给药市场包括植入式给药装置的销售和购买。这些装置本质上是由药物聚合物混合物包围的药物储存器组成的装置。它们通常被插入身体的所需区域，然后随着聚合物的分解以预定的速率释放药物。

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在植入式药物输送市场报告中运营的主要参与者是波士顿科学公司、美敦力公司、默克公司、艾尔建、博士伦私人有限公司、ANTLIA SA、医科达 AB (publ)、博士生健康公司。., Genentech, Inc., Theragics, Caesarea Medical Electronics, Halyard Health., 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司, ZynoMed.com, PHARMIWEB, Kinamed® Incorporated, Stryker, Varian Medical Systems, Inc., Bayer AG 、Arrow International, Inc.、Eckert & Ziegler、Elekta AB (publ) 和 Abbott 等人。

全球植入式药物输送市场范围和市场规模

植入式给药市场根据产品类型、技术和应用进行细分。这些细分市场的增长有助于做出战略决策，分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来识别关键市场应用。

根据产品类型，植入式给药市场细分为植入式生物可吸收支架、植入式避孕给药装置、植入式眼内给药装置、植入式冠状动脉药物洗脱支架、植入式近距离放射治疗种子、植入式泵、植入式药物输液器。

植入式给药系统市场分为可生物降解的植入式给药系统技术和基于技术的不可生物降解的植入式给药系统技术。

根据应用，植入式药物输送市场分为心血管、避孕药具、眼科、肿瘤学等。

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植入式给药市场的 国家级分析

如上所述，分析了植入式药物输送市场，并按产品类型、技术和应用提供了市场规模趋势和信息。植入式药物输送市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲 (MEA) ) (MEA)、巴西、阿根廷和其他属于南美洲的南美洲国家。

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北美由于其不断增长的人口、不断上升的疾病负担以及具有现代系统的先进技术而主导市场，并将在市场上创造众多主导因素。由于不良生活方式导致糖尿病和其他慢性病发病率上升，预计亚太地区将在预测期内实现快速且有利可图的增长率。

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