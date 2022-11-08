预测期内，介入肿瘤设备市场价值 37.5 亿美元，复合年增长率为 6.95%

预计 介入肿瘤设备市场将 在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，到 2028 年，该市场的价值将达到 37.5 亿美元，并且在上述预测期内将以 6.95% 的复合年增长率增长。

介入肿瘤学广泛涉及使用在图像引导下进行的靶向微创手术治疗多种癌症。此外，与传统的开放式手术相比，恢复时间更快。

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介入肿瘤学设备市场报告中包括的主要参与者是美敦力、波士顿科学公司、Terumo Europe NV、Merit Medical Systems、Sirtex Medical Limited、AngioDynamics、强生服务公司、Teleflex Incorporated、库克、瓦里安医疗系统公司。 . . . . 、Eckert & Ziegler BEBIG、3M、MedWaves, Inc.、IMBIOTECHNOLOGIES LTD.、Trod Medical、Smiths Medical、NEWTECH MEDICAL DEVICES、IceCure Medical Ltd、Accury Incorporated，以及包括 Sanarus 在内的国内外公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

全球 介入肿瘤设备 市场范围和市场规模

介入肿瘤学设备市场根据产品类型、癌症类型和程序进行细分。这些细分市场的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来确定关键的市场应用。

根据产品类型，介入肿瘤学设备市场分为栓塞设备、消融设备、支持设备和先进设备。栓塞装置又细分为纵向动脉放射栓塞术、颈动脉导管动脉化疗栓塞术和颈动脉导管动脉栓塞术。消融设备分为射频消融、微波消融和冷冻消融。支撑装置已细分为导管和导丝。下一代设备已细分为不可逆电穿孔消融、经皮乙醇消融、高强度聚焦超声、激光消融以及光热和治疗消融。

根据癌症的类型，介入肿瘤学设备市场分为肝癌、前列腺癌、乳腺癌、肺癌、骨癌、肾癌等。

介入肿瘤设备市场的程序部分分为热肿瘤切除术、非热肿瘤切除术、颈动脉化学栓塞术、颈动脉放射栓塞/选择性内放射治疗和颈动脉栓塞/轻度栓塞。

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肿瘤介入器械市场 国家分析

分析了介入肿瘤设备市场，并按国家、产品类型、癌症类型和程序为上述市场规模提供了见解和趋势。

介入肿瘤设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东 中东其他地区和非洲(MEA) 非洲部分地区 (MEA)、南美洲、巴西、美洲部分地区、阿根廷和南美洲其他地区。

由于快速的技术进步和有效治疗癌症的侵入性手术的简单经济性，L’Amérique du Nord 正在该地区的发达国家开发介入肿瘤学设备。由于越来越多地采用介入性肿瘤学程序以及该地区癌症发病率和老年人口的增加，预计亚太地区将在 2021-2028 年预测期内以显着的增长率增长。

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介入肿瘤设备市场报告的国家部分还提供了个别市场影响因素和国家市场的监管变化，这将影响当前和未来的市场趋势。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本和价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还提供预测数据分析，考虑全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的高或低竞争挑战，以及国家关税和贸易路线的影响。

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