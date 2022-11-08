牙科密封剂市场在此期间以 11.95% 的复合年增长率增长

预计 牙科密封剂市场将 在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述预测期内，市场将以 11.95% 的复合年增长率增长。高处。对牙科修复和美容牙科的需求不断增长，加上牙科材料在科学技术方面的进步，正在推动牙科密封剂市场的发展。

牙科密封剂，也称为窝沟密封剂，用于预防蛀牙。它们通常放置在牙齿的咀嚼表面上，由塑料材料组成，可保护牙齿免受导致蛀牙的细菌和酸的侵害。孔洞和裂缝是难以清洁且容易滋生细菌的常见区域。牙科密封剂通常出现在蛀牙高风险的儿童身上。

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牙科密封剂市场报告中涵盖的主要参与者是 3M、Henkel AG & Co. KGaA、Den-Mat Holdings, LLC、Dentsply Sirona、Dux Industries, Inc.、Tricol Biomedical、Johnson Services, Inc.、Mitsui Chemicals, Inc.。 , Sybron Dental Specialties, Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Nobel Biocare Services AG., KURARAY NORITAKE DENTAL INC., Dentsply Sirona Inc., Procter & Gamble, GlaxoSmithKline plc., DETAX Ettlingen, Ultradent Products Inc. 和 KaVo 等全球企业牙科。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

牙科密封剂市场范围和市场规模

牙科密封剂市场根据原材料、蚀刻剂类型、硬化、技术和产品类型进行细分。这些细分市场的增长有助于做出战略决策，分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来识别关键市场应用。

在原材料的基础上，牙科密封剂市场分为合成粘合剂和天然粘合剂。

根据蚀刻类型，牙科密封剂市场分为自蚀刻粘合剂、全蚀刻粘合剂和其他类型的蚀刻。

牙科密封剂市场根据治疗分为自固化、光固化和双固化。

根据技术，牙科密封剂市场分为水基、溶剂基、辐射基等。

牙科密封剂市场也根据产品类型分为天然和合成。

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按国家/地区分列的牙科密封剂市场分析

牙科密封剂市场分析，上述国家、原材料、蚀刻类型、硬化、技术和产品类型提供市场规模预测和趋势。牙科密封剂市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东 中东其他地区和非洲(MEA) 非洲部分地区 (MEA),

由于产品供应的增加、先进技术的增加以及该地区日益有利的报销结构，北美在牙科密封剂市场上占据主导地位。亚太地区是牙科密封剂市场预计将增长的地区，因为生活方式的改变和口腔健康意识的提高导致龋齿患病率增加。

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牙科密封剂市场报告的国家部分还介绍了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和国家市场监管变化。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本和价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还提供预测数据分析，考虑全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的高或低竞争挑战，以及国家关税和贸易路线的影响。

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