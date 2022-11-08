到 2029 年，动物伤口治疗市场预计将达到 198 万美元，在预测期内以 7.90% 的复合年增长率增长

即使是动物身上的小伤口和被忽视的伤口也可能导致各种细菌性疾病。获得动物伤口护理服务对于避免不幸事件至关重要。动物健康意识的提高增加了对动物伤口护理服务的需求。

除其他外，动物伤口用于受损组织和血凝块的结构修复，以及用于创伤或外科手术和兽医实践。 2021 年全球 动物伤口护理市场价值 10.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 198 万美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 7.90%。数据桥市场研究团队选择的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取示例 PDF 报告：-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/dbmr=global-animal-wound-care-market

动物伤口护理市场的主要参与者有 3M（美国）、B. Braun Melsungen AG（德国）、NEOGEN Corporation。（美国）、Indian Immunologicals Ltd.（印度）、Johnson & Johnson Services, Inc.（美国）、Bayer AG（德国）、Virbac。（法国）、美敦力（爱尔兰）、Sonoma Pharmaceuticals, Inc.（美国）、Advancis Veterinary Ltd（英国）、KRUUSE（瑞典）、Robinson Healthcare（英国）、Dechra Pharmaceuticals PLC（英国）、Jorgensen Labs（美国）、SilverGlide （澳大利亚）、Sentrx Animal Care, Inc.（美国）、INNOVACYN, INC. （美国）、KCI Licensing, Inc.（美国）和 Huvepharma（美国）。

全球 动物伤口处理 市场范围和市场规模

动物伤口护理市场根据产品、动物类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来确定关键的市场应用。

产品

外科产品

先进的伤口护理

传统伤口护理

治疗装置

根据产品，动物伤口护理市场分为外科产品、高级伤口护理以及传统伤口护理和治疗设备。外科产品细分为缝合线和吻合器、组织粘合剂和密封剂以及粘合剂。高级伤口护理又细分为高级敷料和其他敷料。高级敷料部分分为泡沫敷料、水胶体敷料、薄膜敷料、水凝胶敷料等。传统的伤口护理领域进一步分为胶带、敷料、绷带、吸收剂等。

动物类型

家畜

家畜

根据动物的类型，动物伤口护理市场分为伴侣动物和农场动物。狗、猫、马等。是宠物的子段，而牛、猪和其他是农场动物的子段。

最终用户

医院和诊所

家庭护理

ETC

动物伤口护理市场也根据最终用户细分为医院和诊所、家庭护理等。

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要：

https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-wound-care-market

区域动物伤口治疗市场 分析/预测

分析了动物伤口治疗市场，如上所述，按国家、产品、动物类型和最终用户提供了有关市场规模和趋势的信息。动物伤口治疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) ) 中东和非洲部分地区 (MEA)，

北美主导着动物伤口护理市场，主要参与者正在加紧努力推进其在该地区的产品组合。由于对该地区牲畜疾病认识的提高，预计亚太地区（APAC）地区在 2022-2029 年预测期内将出现显着增长。

查看完整索引：- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-animal-wound-care-market

报告的国家部分还介绍了影响当前和未来市场趋势的国家级市场的个别市场影响因素和监管变化。上下游价值链分析、技术趋势、波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。还要考虑全球品牌的存在和可用性、由于区域和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，以及国内费率和贸易路线的影响。

顶级医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-poc-urinalysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oculoplastic-surgery-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-blood-pressure-monitors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electromedical-and-x-ray-apparatus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poc-coagulation-testing-market

数据桥市场研究信息：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非传统的新兴市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发现最佳市场机会并培养有效的情报，以帮助您的企业在市场中蓬勃发展。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供正确的解决方案，并启动一个简单的决策过程。Data Bridge 是纯粹智慧和经验的结晶，2015 年在浦那获得了回报。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名分析师，他们在各个行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 是创造满意客户的专家，他们相信我们的服务并充满信心地了解我们的努力。我们对我们光荣的 99.9% 的客户满意度评分感到满意​​。

联系我们 ：-

数据桥市场研究

美国 美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：- corporate sales@databridgemarketresearch.com