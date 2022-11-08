北美医疗 BPO 市场在预测期内以 11.5% 的复合年增长率增长

医疗 BPO 市场预计 将在 2021-2028 年的预测期内 经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述预测期内，市场将以 11.5% 的复合年增长率增长。

医疗保健业务流程外包，也称为医疗保健业务流程外包，利用与工作流程不同阶段相关的复杂性，为医疗保健提供商提供定制的解决方案。 通过加快组织的财务绩效、减少资源分配、寻求增长的战略支持以及利用运营成本来最大化利润。 BPO 医疗保健服务分为支付者和提供者。 基本上，您管理组织的关键和非关键活动和应用程序。

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医疗 BPO 市场报告中涵盖的主要参与者包括埃森哲、Cognizant、GeBBS、联合健康集团、Firstsource、Charles River Laboratories、Genpact、Invensis Technologies Pvt Ltd、HCL Technologies Limited、Iqvia、WNS (HOLDINGS) LTD、PPD。Inc.、Parexel International Corporation.、Catalent。Inc.、Lonza、Labcorp Drug Development.、SutherlandGlobal.、PremierBPO、Hinduja Global Solutions Ltd、勃林格殷格翰国际有限公司。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

北美医疗 BPO 市场的范围和规模

医疗 BPO 市场根据组件和最终用户进行细分。 这些细分市场的增长有助于做出薄弱的战略决策，以分析行业内的增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来识别关键的市场应用。

在组件的基础上，市场分为支付服务、供应商服务和制药服务。 付款人部门细分为综合前端和后台运营、供应商管理、计费和账户管理、人力资源管理、计费管理、客户关系管理、运营/行政管理、产品和行政管理。 提供商部分细分为医疗计费、医疗编码、医疗记录、财务和会计、患者登记和战略规划、设备监控和收入周期管理。 医药服务部门分为制造外包、药物警戒服务、临床数据管理、 研发、非临床服务、销售和营销、供应链管理和物流以及其他非临床功能。 诊所等

根据最终用户，市场分为医院、牙科诊所、公用事业、生命科学公司、医疗器械公司、医药福利管理公司等。

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北美医疗 BPO 市场的 国家层面分析

如上所述，医疗保健 BPO 市场按组件和最终用户进行分析，并为您提供有关市场规模和趋势的见解。 医疗 BPO 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

在 2021-2028 年的预测期内，美国将主导市场，因为遏制医疗保健成本上升的压力以及对专门的客户服务专业人员的需求以创建新的保险交易所推动了市场主导地位。

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医疗 BPO 市场报告的国家/地区部分还介绍了影响市场的个别因素以及影响当前和未来市场趋势的国家级监管变化。 消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本和价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还提供前瞻性的国家数据分析，考虑到北美品牌的存在和可用性，以及与区域和国家品牌的高或低竞争所面临的困难挑战。

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