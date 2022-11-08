预测的药物发现外包市场价值 56.5 亿美元，在预测期内以 8.75% 的复合年增长率增长

新药开发外包市场将 在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，到 2028 年，市场价值为 56.5 亿美元，在上述预测期内将以 8.75% 的复合年增长率增长。.

药物发现外包是用于在药理学、药学和生物技术等各个领域寻找新药或新药的过程。此外，药物发现外包是药物发现过程的第一步。

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药物发现外包市场报告中涵盖的主要参与者是 Charles River Laboratories、Albany Molecular Research Inc.、Thermo Fisher Scientific、Jubilant Biosys、Eurofins Scientific、GVK Biosciences Private Limited、Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.、Selvita、Dalton Pharma Services、QIAGEN、 Syngene International Limited、SRI INTERNATIONAL、Merck KGaA、Covance Inc.、Nanosyn、Bioduro、Sygnature Discovery、Laboratory Corporation of America Holdings、Domainnex、GenScript等国内外公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

全球 药物发现外包 市场 的范围和规模

药物发现外包市场根据药物类型、工作流程和治疗领域进行细分。这些细分市场的增长有助于做出战略决策，以分析行业内的低增长细分市场，并通过为用户提供有价值的市场信息来确定关键的市场应用。

药物发现外包市场根据药物类型分为小分子和大分子。

基于工作流程，药物发现外包市场细分为目标识别和检测、目标验证和功能信息学、先导识别和候选优化以及临床前开发。

药物发现外包市场的治疗领域细分为呼吸、疼痛和麻醉、肿瘤学、眼科、血液学、心血管、内分泌、胃肠道、免疫调节、抗感染、中枢神经系统、皮肤科和泌尿生殖系统。

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药物研发外包市场的 国家层面分析

如上所述，它分析了药物发现外包市场，并按国家、药物类型、工作流程和治疗领域提供了市场规模预测和趋势。药物发现外包市场报告涵盖的国家有：美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、欧洲、中国、日本、印度没见。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) ) 中东和南美洲部分地区在非洲 (MEA)，

由于完善的研究基础设施和技术进步的高度采用，加上对该地区药物发现研发的投资不断增加，北美在药物发现外包市场上处于领先地位。预计亚太地区将在 2021-2028 年的预测期内以显着的增长率扩张，这主要得益于该地区特别是中国和美国印度等国家的外包制造和研发活动的增长趋势。

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药物发现外包市场报告的国家部分还介绍了影响国家市场的市场和监管变化的个别因素，这些因素对当前和未来的市场趋势有影响。消费、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本和价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。它还提供预测数据分析，考虑到全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的强或弱竞争所面临的挑战，以及国内费率和贸易路线的影响。

顶级医疗保健报告链接：-

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