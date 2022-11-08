医学影像管理市场预计在预测期内以 7.45% 的复合年增长率增长

预计 医学影像管理市场将 在 2021-2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，市场在预测期内将以 7.45% 的复合年增长率增长。诊断成像模式和图像管理解决方案的技术进步正在推动医学图像管理市场。

医学图像管理支持使用图像管理系统以电子方式创建医学图像。它帮助医疗系统收集、组织和控制医学影像数据和许多其他信息。独立于应用的临床档案、独立于供应商的档案、图像档案和通信系统是图像管理系统中使用的关键技术。

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医疗图像管理市场报告中涵盖的主要参与者是 Agfa-Gevaert Group、BridgeHead Software Ltd.、Carestream Health、Distributed Medical AB、FUJIFILM Holdings Corporation、通用电气公司、Hitachi Vantara、INFINITT Healthcare Co. Ltd.、Koninklijke Philips NV。. , Mach7 Technologies Ltd., McKesson Corporation, IBM Watson Health, Novarad, Sectra AB, Siemens Healthcare GmbH, Diagnostic Imaging Center, Hologic Inc., Esaote SpA, Canon Medical Systems Corporation 和 Shimadzu Corporation。在其他国家和全球行为体中。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

医学影像管理市场范围和市场规模

医学图像管理市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

基于该产品，医学图像管理市场分为图像存档和通信系统、独立于供应商的存档、独立于应用程序的临床存档和企业查看器/通用查看器。

在最终用户的基础上，医学影像管理市场分为医院和诊断影像中心。

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医学影像管理市场的国家层面分析

医学图像管理市场按上面列出的国家、产品和最终用户进行分析，并提供有关市场规模和趋势的信息。医疗图像管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其，其余来自欧洲、中国、日本和印度。没有指标。、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) ) 中东和作为非洲 (MEA) 一部分的南美洲其他地区、巴西、

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由于慢性病患病率的增加、医疗机构越来越多地采用健康信息学以及该地区进行的医学成像程序数量的增加，北美正在主导医学成像管理市场。由于中风和心血管疾病患者人数的增加、超声研究的蓬勃发展以及最先进的治疗设施的日益普及，欧洲是医学影像管理市场增长的第二大地区。

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