到 2029 年，兽用抗生素抗生素市场预计将达到 63 亿美元

抗菌 剂 杀死或抑制大多数细菌的物质。抗菌剂可以是天然的、半合成的或合成的。所有抗生素都是抗生素，但并非所有抗生素都是抗生素。抗生素主要用于治疗临床疾病，防治常见病，促进动物的发育和生长。它们以三种方式用于食用动物：治疗性、预防性和治疗性。抗菌剂在人类和动物食品安全方面具有显着优势。

到 2021 年，全球兽用抗生素市场价值 45 亿美元，预计到 2029 年将达到 63 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.10%。“四环素”是预测期内兽用抗生素市场中最大的产品细分市场，具有吸收好、毒性低、对病原微生物高效等因素，与其他兽药抗菌和抗生素产品相比，价格相对低廉。药物。利用。. 数据桥市场研究团队选择的市场报告包括详细的专家分析、患者流行病学、管道分析、

获取样本 PDF 报告：-

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-animal-antibiotics-antimicrobials-market

在动物抗生素市场上经营的一些主要参与者是 Boehringer Ingelheim International GmbH。(德国), Zoetis (美国), Elanco (美国), Merck & Co. Cía (美国), Phibro Animal Health Corporation (美国), Virbac (法国), Vetoquinol (法国), HIPRA (西班牙), Ceva (法国) , Dechra (英国), Kyoritsuseiyaku Corporation (日本), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (中国), Endovac Animal Health (美国), Zydus Group (印度), Indian Immunologicals Pvt. Limited。（印度）、UCBVET Saúde e Bem Estar Animal（美国）、American Reagent Inc.（美国）、Neogen Corporation（美国）、Huvepharma（美国）、Ayurvet（印度）、Ashish Life Science（印度）、Inovet Group（比利时） 、Lutim Pharma Private Limited（印度）和 ECO Animal Health Ltd（美国）。

全球动物抗菌药物市场范围

动物抗菌抗生素市场根据产品、交付方式和动物类型进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业中低增长的细分市场，为用户提供有价值的市场信息和市场视角，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

产品

四环素

青霉素

磺胺

宏骑

头孢菌素

氟喹诺酮类

林可米达

头孢菌素

基于该产品，动物抗菌抗生素市场分为四环素类、青霉素类、磺胺类、大环内酯类、头孢菌素类、氟喹诺酮类、林可酰胺类和头孢菌素类。与其他动物源性抗菌和抗生素产品相比，四环素部分由于吸收好、毒性低、对病原微生物高效、成本相对较低等因素而占有最大份额。

交货方式

预混料

口服散剂

注射

ETC

根据给药方式，动物抗菌抗生素市场分为预混剂、口服粉剂、注射剂等。

动物类型

食用动物

家畜

动物抗生素市场根据动物类型分为饲料动物和伴侣动物。

有关市场分析的更多信息：

https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-animal-antibiotics-antimicrobials-market

动物抗生素区域分析/抗生素市场概况

分析了动物抗生素市场，上面列出的国家、产品、运输方式和动物类型提供了市场规模的信息和趋势。动物抗菌药物市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其，其余来自欧洲、中国、日本、印度、韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列,

L’Amérique du Nord 在 raison du grand nombre d’animaux de compagnie, de l’incidence croissante des maladies animales et de l’enormeinvestissement en capital dans le développement de Médicaments pour les maladies vétérinaires dans 中称霸抗生素和抗菌素兽医市场该区域。由于各国政府越来越多地参与控制动物疾病的爆发、牲畜数量的增加以及该地区对动物抗菌剂的需求不断增长，预计亚太地区在 2022-2029 年的预测期内将出现显着增长。

在以下位置查找完整索引：- https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-animal-antibiotics-antimicrobials-market

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。Des point de données telles que l’analysis de la chaîne de valeur en amont et en aval, les trendances technologiques et l’analysis des cinq porteuses force, les études de cas sont quelques-uns des indicaurs utilisés pour prédire le scénario de marché de各国。它还提供国家数据的预测分析，考虑到全球品牌的存在和可用性、与区域和国家品牌的重大或不频繁竞争所面临的挑战，以及国内费率和贸易路线的影响。

顶级医疗保健报告链接：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-poc-urinalysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-oculoplastic-surgery-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-blood-pressure-monitors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electromedical-and-x-ray-apparatus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poc-coagulation-testing-market

数据桥市场研究信息：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非传统的新兴市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们致力于发现最佳市场机会并培养有效的情报，以帮助您的企业在市场中蓬勃发展。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供正确的解决方案，并启动一个简单的决策过程。Data Bridge 是纯粹智慧和经验的结晶，2015 年在浦那获得了回报。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名分析师，他们在各个行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 是创造满意客户的专家，他们相信我们的服务并充满信心地了解我们的努力。我们对我们光荣的 99.9% 的客户满意度评分感到满意​​。

联系我们 ：-

数据桥市场研究

美国 美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：- corporate sales@databridgemarketresearch.com