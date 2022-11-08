实验室自动化市场在预测期内将以 6.05% 的复合年增长率增长

在 2021-2028 年的预测期内， 实验室自动化市场 的市场增长率为 6.05%。关于实验室自动化市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计在整个期间占主导地位的各种因素的分析和信息。预测期。同时影响市场增长。改进的医疗保健基础设施正在加速实验室自动化市场的增长。

实验室自动化是指使用样本处理设备进行临床研究的过程。该过程旨在开发新技术、提高生产力并缩短周期时间。

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实验室自动化市场报告中涵盖的主要参与者是 Beckman Coulter, Inc.、Tecan Trading AG、Perkinelmer, Inc.、Danaher、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Agilent Technologies, Inc.、Qiagen、F Hoffmann-La Roche Ltd.、 Siemens AG、Hamilton Company、Abbott、Aurora Biomed Inc、BD、BioTek Instruments, Inc、Brooks Automation, Inc.、Cerner Corporation、Biomérieux SA、Eppendorf AG、LabVantage Solutions, Inc、LabWare、国内和全球公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

实验室自动化市场范围和市场规模

实验室自动化市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长有助于分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别关键市场应用。

按产品划分，实验室自动化市场分为自动化工作站、酶标仪和自动化 ELISA 系统。和自动化核酸纯化系统。自动化工作站细分为集成自动化工作站、移液系统、试剂分配器和微孔板清洗机。酶标仪分为多模酶标仪和单模酶标仪。多模式酶标仪细分为滤光片、单色仪和混合仪。单模式酶标仪细分为荧光、吸光度和发光自动核酸纯化系统细分为即用型自动化工作单元，在机器人系统、自动存储和检索系统以及软件方面。开箱即用的自动化工作单元细分为运行前自动化、运行后自动化和全实验室自动化。机器人系统又分为机械臂和履带式机器人。软件细分为LIMS、ELN、LES、SDMS等。

根据应用，实验室自动化市场细分为药物发现、诊断、基因组解决方案、蛋白质组解决方案、微生物学和其他应用。药物发现细分为 ADME 筛选、高通量筛选、化合物管理、化合物称重和溶出以及其他药物发现应用。诊断细分为样品预分析/制备、样品分配、分类和储存以及EIA。

根据最终用户，实验室自动化市场细分为生物技术和制药公司、医院和诊断实验室、研究机构和大学、法医实验室、环境测试实验室以及食品和饮料行业。

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全球实验室自动化市场的国家级分析

实验室自动化市场按上面列出的国家、产品、应用和最终用户进行分析，并提供市场规模趋势和见解。全球实验室自动化市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。、北美、德国、法国、欧洲其他地区包括英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲、中国和日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 其他亚太地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列和其他中东国家东和非洲 (MEA)、中东和非洲 (MEA)、巴西、

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由于大型制药公司的存在以及对药物发现和基因组学领域的投资增加，北美在实验室自动化市场上占据主导地位。实验室自动化市场报告的国家部分还介绍了国内市场的监管变化，这些变化对当前和未来的市场趋势产生影响，以及影响个别市场的因素。消费、地点和生产量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本和价值链分析等材料数据点是用于预测每个国家市场情景的一些关键指标。

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