非小细胞肺癌市场在预测期内以 10.91% 的复合年增长率增长

癌症病例的增加以及患者健康意识的提高归因于非小细胞肺癌市场的增长。Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内，非小细胞肺癌市场将以约 10.91% 的复合年增长率增长。

肺癌的主要类型之一是非小细胞肺癌，它会降低肺部向血液输送氧气的能力。在全球所有肺癌病例中，非小细胞肺癌占 80-85%。致病因素是被动吸烟、主动吸烟、饮用受污染的水和暴露于空气污染。然而，它可以通过多种疗法进行治疗，包括免疫疗法、靶向疗法等。

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全球非小细胞肺癌市场范围和市场规模

非小细胞肺癌市场根据癌症类型、分子类型、药物类别、治疗类型、治疗类型、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别市场的主要应用。

根据癌症类型，非小细胞肺癌市场已细分为非小细胞肺癌、转移性肺癌、肺神经内分泌肿瘤、纵隔肿瘤、间皮瘤和胸壁肿瘤。

根据分子类型，非小细胞肺癌市场已细分为小分子和生物制剂。

根据药物类别，NSCLC 市场分为烷化剂、抗代谢物、EGFR 抑制剂、有丝分裂抑制剂、多激酶抑制剂等。

根据治疗类型，非小细胞肺癌市场分为化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等。靶向治疗又细分为贝伐单抗、达拉贝尼、盐酸厄洛替尼、奥希替尼等。免疫疗法也细分为 durvalumab、nivolumab、atezolizumab 和 pembrolizumab。

根据治疗类型，非小细胞肺癌市场分为单药治疗和联合治疗。

根据最终用户，非小细胞肺癌市场细分为医院、家庭护理、专科诊所等。

在分销渠道的基础上，非小细胞肺癌市场细分为医院直营药房、零售药房、在线等。

非小细胞肺癌市场报告涵盖的主要参与者是葛兰素史克公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd、诺华公司、礼来公司、阿斯利康、辉瑞公司、武田制药有限公司、小野制药公司。 , Ltd., Boehringer Ingelheim International Gmbh, Merck & Co., Inc., Celgene Corporation, Amgen Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Allergan, Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Bristol-Myers Squibb Company 和 Astellas Pharma Inc. 以及其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

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非小细胞肺癌核心市场国家层面分析

如上所述，分析了非小细胞肺癌市场，并按国家、癌症类型、分子类型、药物类别、治疗类型、治疗类型、最终用户和销售渠道提供了市场规模信息和趋势。分布。非小细胞肺癌市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷和南美其他地区，来自南美、德国、意大利、英国、法国、西班牙，荷兰，比利时，瑞士，土耳其，俄罗斯，匈牙利，立陶宛，奥地利，爱尔兰，挪威，波兰，欧洲其他地区到欧洲，日本，中国，印度，韩国，澳大利亚，新加坡，马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，越南，

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由于先进的医疗保健基础设施的普及、制药公司研发技能的提高以及新的和改进的健康的快速采用，北美在非小细胞肺癌市场占据主导地位。另一方面，由于发展医疗基础设施的支出增加、非小细胞肺癌患病率增加以及易患癌症的老年人口增加，预计亚太地区将在预测期内实现最高增长率。

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