耶尔森氏菌诊断市场收入、2022 规模 – 行业统计、份额、分析和全球研究报告 年

耶尔森氏菌诊断市场情景

耶尔森氏菌是一种杆状革兰氏阳性细菌,属于肠杆菌科。它通常引起小肠结肠炎、末端回肠炎、急性腹泻、肠系膜淋巴结炎、假性阑尾炎和败血症。致病性耶尔森菌属包括鼠疫耶尔森菌、小肠结肠炎耶尔森菌和假结核耶尔森菌。耶尔森氏菌是一种食源性细菌,通过不卫生、罐装和不新鲜的食物进入人体。猪是耶尔森氏菌的主要动物宿主,但在啮齿动物、狗、牛、兔子、羊、猫和马中也发现了菌株。

预计在预测期内推动耶尔森氏菌诊断市场增长的主要因素是技术的发展、人们健康意识的提高以及对工具行为的接受程度的提高。此外,全球患者数量的增加和先进国家耶尔森氏菌病患病率的增长。

本报告涵盖以下制造商:

Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, BD, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., ELITechGroup Inc., GlaxoSmithKline plc., Lonza, PerkinElmer Inc., QIAGEN, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Siemens, SeraCare Life Sciences Inc. ,Abbott, Gen-probe, Hologic Inc., Danaher, Robert Bosch GmbH

全球耶尔森氏菌诊断市场细分如下:

按测试类型(粪便培养、ELISA、放射免疫测定、试管凝集、计算机断层扫描、超声检查、结肠镜检查)

按技术(DNA 探针、免疫测定、单克隆抗体、PCR)

按最终用户(医院实验室、公共卫生实验室、商业实验室)

推动市场增长的关键因素:

该研究报告包括按地区(国家)、按公司、按类型和按应用划分的特定细分市场。本研究提供了 2021 年至 2028 年历史和预测期间的销售和收入信息。了解这些细分市场有助于确定有助于市场增长的不同因素的重要性。

北美(美国、加拿大、墨西哥) 欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯、土耳其等) 亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)南美(巴西等)中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

