多重检测市场增长，行业分析 年全球和区域市场预测

一份有影响力的 Multiplex Assays 市场研究报告是许多专业人士的首选解决方案,因为它在许多方面都是有益的。该报告可节省时间、提供新见解、阐明业务市场并帮助完善和完善战略。该报告增加了工作的可信度,并增加了通过该报告向客户或高管提供的任何营销建议的权重。从品牌分析等研究结果中提取真正的价值, 现实的多重检测市场报告 以对企业来说易于消化和合乎逻辑的方式呈现和组织数据。

Data Bridge Market Research 分析,预计多重分析市场在预测期内的复合年增长率为 7.13%。这表明到 2021 年的市场价值为 30 亿美元,到 2029 年将飙升至 82.4 亿美元。由于对多重检测的日益关注,“蛋白质多重检测”在多重检测市场的应用领域占据主导地位。生物标志物研究和临床诊断。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载独家样本报告(350 页 PDF):了解 COVID-19 对该行业的影响 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-multiplex-assays-market

关键细分:

按产品和服务(试剂和消耗品、仪器和附件以及软件和服务)

按类型(核酸多重检测、蛋白质多重检测和基于细胞的多重检测)

按技术(蛋白质微阵列、聚合酶链式反应、多重实时 PCR、流式细胞术、荧光检测、发光等)

按应用(临床诊断和研发)

按最终用户(医院、临床实验室、制药和生物技术公司、研究机构和其他)

多重分析市场中的领先公司名单如下:

Luminex Corporation (美国), Thermo Fisher Scientific Inc. (美国), Illumina, Inc (美国), Bio-Rad Laboratories, Inc. (美国), QIAGEN (荷兰), Abcam plc (英国), BD (美国), Merck KGaA(德国)、Agilent Technologies, Inc.(美国)、Meso Scale Diagnostics(美国)、Randox Laboratories(英国)、Quanterix(美国)、Bio-Techne Corporation(美国)、Olink(瑞典)、DiaSorin SpA(意大利) )、Seegene(韩国)、Promega Corporation(美国)、Siemens(德国)、PerkinElmer, Inc.(美国)和 Shimadzu Corporation(日本)

市场概况:

多重分析是一个单独分析分析物的过程。蛋白质、生物分子、生长因子、细胞因子和趋化因子等分析物用于扩增聚合酶链式反应 (PCR) 中的多个靶标。多重分析广泛用于病原体鉴定、基因检测分析等。

此外,针对目标研究活动的公私资金增加、补充诊断中多重检测的增加、老年人群基础的增加以及分子​​和蛋白质诊断中生物标志物的验证,以及对高性能的日益增长的需求和自动化。在 2022 年至 2029 年的预测期内,全球系统将为市场参与者扩大盈利机会。此外,战略合作数量的增加、互联网普及率的提高、医院和实验室数量的增加、

多重检测市场动态

司机

癌症患病率增加: 全球癌症发病率的增加正在为市场增长铺平道路。每年有超过 1000 万人死于癌症,癌症是世界上第二大死因。这将进一步为未来的市场增长铺平道路。

研发能力——研发能力 支出的增加,特别是在与医疗器械和设备相关的发达和发展中经济体,将创造更有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗设施和传染病检测而进行的研发竞赛也推动了市场的增长。

政府对医疗基础设施的投资—— 联邦政府增加的资金将推动市场的增长率。此外,由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张,特别是在发展中经济体,将创造利润丰厚的市场增长机会。此外,研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外,越来越多地采用补充诊断来提高治疗的安全性和有效性,个人可支配收入水平的提高,医院引入技术驱动的产品,增加对开发先进医疗产品的投资和设备和对多重检测好处的日益认识,对市场的增长率产生了积极影响。

按地理划分的多重分析市场细分

北美

欧洲

亚太地区

拉丁美洲

中东和非洲

每个地区的主要国家也被考虑在内 ,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国(UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰 等。

报告要点

深入分析各种见解,即多重分析市场趋势、增长动力、机遇和其他相关挑战。主要市场参与者、其核心竞争力和市场份额的综合详细信息。供应商和买家的力量来做更好的生意。决定。它根据交易量列出了市场规模。

COVID-19 对多重检测市场的影响

COVID-19 对市场产生了重大而积极的影响。在这个大流行阶段,使用了多重检测方法,如 SARS-CoV-2 检测方法来诊断 COVID。多家公司已获得 FDA 批准,进一步为市场增长铺平了道路。多重检测制造商在这一大流行阶段推出了多种检测,进一步推动了市场的增长率。

如需更多信息,请访问https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-multiplex-assays-market获取详细的 TOC