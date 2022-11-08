2022 医用气体市场——值得注意的发展、即将到来的趋势和未来的应用

全面的医用气体市场研究报告提供了各种医用气体行业见解和业务解决方案，可帮助您在竞争中保持领先地位。本营销报告还重点介绍了预测市场参与者迫在眉睫的机会的系统性投资分析。这份市场报告是专家预测者、创新分析师和杰出研究人员不断努力的结果，他们对不同的新兴市场、趋势和机会在连续的业务需求方向上进行了详细而勤奋的研究。有影响力的 医用气体市场报告 从上到下对行业进行了多方面的分析。

2021 年全球医用气体市场价值 25.6 亿美元，预计 2029 年将达到 43.7 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.9%。“治疗应用”代表了预测期内医用气体市场中最大的应用领域，因为其作为医疗保健设施中的医药产品和相关设备的需求量很大。

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主要市场参与者：

Air Products and Chemicals, IncTaiyo Nippon Sanso CorporationThe Linde GroupSOL-SpA, Praxair Technology, IncAir LiquideAtlas CopcoGCE Holding ABMesser GroupThe Southern Gas LimitedAims Industries LtdAmico GroupGCE GroupCrumpton Welding Supplies and Equipment Zaburitz Pearl Co., Ltd Ellenbarrie Industrial GasesUttamSCI AnalyticalRotarexAllied Healthcare Products Inc

医用气体市场的细分和子部分如下所示：

按产品分类（医用气体、医用气体设备）

按应用（药物制造和研究、诊断应用、治疗应用、其他）

按分离方法（物理分离器、分馏、分子筛、半透膜、其他）

按最终用户（医院、家庭保健、制药和生物技术公司、学术和研究机构、紧急服务提供商等）

市场概况

现代医学严重依赖气体。这些气体有助于呼吸和麻醉，并允许专业人员分析肺和心血管系统的功能。它们还用于诊断和冷冻手术。医用气体基本上是指提供医疗解决方案的医用气体分子。医用气体是无菌的，不含污染物。它在医院中用于合成、消毒或分离有益于人类健康的过程或产品，并在称为气体疗法的实践中被患者吸入。

预计在 2022-2029 年的预测期内，与医用气体设备相关的各种严格法规和标准的实施将对医用气体市场构成挑战。此外，医用气体校准标准的变化和联邦对呼吸治疗的报销减少也限制了市场的整体增长。

此外，据估计，新兴经济体中医学科学的各种技术进步和市场扩张将为市场创造有利可图的机会。先进医用气体设备的引进以及配套系统的安装，将进一步扩大未来医用气体市场的增长速度。

目录：

第 1 章：医用气体市场概述

第 1.1 章：研究假设

第 1.2 章：研究范围

第 2 章：医用气体市场经济影响

第 2.1 章：分析方法

第 2.2 章：调查阶段

第三章：厂商竞争

第 3.1 章：当前市场情景

第 3.2 章：价值链/供应链分析

第 3.3 章：法规和政府举措

第 4 章：按地区划分的生产、收入（价值）

第 5 章：按地区划分的供应（生产）、消费、出口、进口

第 5.1 章：市场驱动力

第 5.2 章：市场限制/挑战

第 5.3 章：市场机会

第 6 章：按类型划分的产量、收入（价值）、价格趋势

第 7 章：按应用进行市场分析

第 8 章：按制造成本分析的医用气体市场

第九章：产业链、采购策略和下游买家

第 10 章：营销策略分析，分销商/经销商

第 11 章：医用气体市场地理分析

第12章：医用气体市场影响因素分析

第 13 章：医用气体市场预测（2021-2026 年）

第 14 章：市场的未来

第 15 章：附录

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医用气体市场驱动因素 ：

快速增长的健康问题： 慢性病患病率增加和早产率增加等因素是推动该市场增长的最重要因素。此外，日益严重的污染和导致各种呼吸道疾病的烟草使用率高，预计将加速市场的整体增长。

此外，公共和私人当局不断增加的医疗保健支出以及对真空系统和歧管等先进医用气体设备的需求不断增长，预计也将推动市场增长。此外，患者和医生对慢性病意识的增强以及家庭保健应用的兴起也抑制了预测期内市场的增长。预计医疗气体相关研究活动的资金增加以及对广泛研发活动的投资增加也将推动市场增长。

医用气体的供应商洞察和 市场份额分析

Air Products Inc.（美国）、Linde Plc（德国）、Air Liquide（法国）、Ellenbarrie Industrial Gases（印度）、Praxair Technology, Inc.（美国）、TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION（日本）、AIMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (印度), scicalgas (美国), SOL Group (意大利), Atlas Copco AB (瑞典), Zaburitz Pearl Energy Co., Ltd., (缅甸), Rotarex (卢森堡), Messer Group GmbH (德国), Amico Group , (UAE) 和 GCE Group (瑞典)

医用气体市场的国家级分析

该报告主要分为几个关键区域，其中医用气体在这些区域的销售额、收入、市场份额和增长率，涵盖：

北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国

荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区

中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国

印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA)

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