欧洲老年护理市场将在 2022-2029 年大幅增长，参与者简介：Exceptional Living Centers（美国）

欧洲老年护理报告解释​​了对当前市场状况以及各种市场动态的全面研究。这份市场研究报告被证明是一个有价值的信息来源,公司可以利用它来了解当前的市场趋势、消费者需求和偏好、市场情况、机会和市场状况。此外,它还包含所有信息,包括 欧洲老年护理市场的定义。 、排名、主要开发、应用和承诺,以及主要参与者在产品发布、合资、开发、并购方面的详细行动,以及在销售价值、进口、出口、收入和复合年增长率方面的影响。

Data Bridge Market Research 分析称,2021 年的养老市场规模为 8328 亿美元,到 2029 年将飙升至 12684.3 亿美元,预计 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 5%、40%。所选市场报告数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取此报告的 PDF 样本副本(包括完整目录、图表和表格)@: https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-elderly-care-market&AS

欧洲养老市场情景

欧洲老年护理包括各种类型的身体重建产品,例如植入物、骨折和韧带修复产品、关节镜检查设备、假肢、骨科产品,以及身体支撑和恢复产品,例如支架和支撑、压力服、理疗设备、热疗、电刺激和配件。这些产品被用作欧洲老年护理来治疗多种类型的伤害,这些产品的进步提供了独家护理、新的和创新的治疗选择来治疗各种类型的运动损伤,并有助于保持预防性护理。

此外,为本市场报告收集的数据、事实和数据均来自可靠来源,如网站、杂志、合并、报纸和其他真实来源。还讨论了发展政策和计划,以及制造工艺和定价结构。该报告还说明了进出口消费、供需数据、价格、成本、收入和毛利率。

欧洲养老市场:公司简介

Koninklijke Philips NV(荷兰)、Amedisys(美国)、ECON Healthcare Group(新加坡)、Encompass Health Corporation(美国)、EXTENDICARE(加拿大)、LHC Group, Inc.(美国)、Medtronic(爱尔兰)、ORPEA GROUPE(法国) ), Prolifico (美国), ElderCareCanada (加拿大), Exceptional Living Centres (美国), Right at Home, LLC (美国), BAYADA Home Health Care (美国), United Medicare Pte Ltd ( 新加坡 ), Trinity Health (美国), Rosewood Care Group(美国)、ST LUKE’S ELDERCARE LTD(新加坡)