年远程心理健康市场突出了近期趋势、市场增长和到 2029 年的商机

由于更多的虚拟咨询、政府政策远程咨询报销和技术资金增加等因素,预计服务部门将在整个预测中占据最大的市场份额。Data Bridge Market Research 分析,2021 年远程心理健康市场价值为 1097.4497 亿美元,预计到 2029 年将达到 7105.7749 亿美元,预计在预测期内将以 26.3% 的复合年增长率增长。

引领全球市场的主要参与者是:

Cisco Systems, Inc., AMD Global Telemedicine, Inc., Aerotel Medical Systems (1998) Ltd., Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd., McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Otsuka America Pharmaceutical Inc., Cerner Corporation, Allscripts , InTouch Technologies, Inc., Resideo Technologies, Inc., BioTelemetry, Inc., OBS Medical Ltd., American Well, Empower Interactive, Inc., MDLIVE Inc., TalkSession Inc., Talkspace, Virtual Therapy Center, LLC, Teladoc,公司。,WeCounsel。

远程心理健康市场细分 :

精神障碍(恐慌症、强迫症、抑郁症、创伤后应激障碍)

按类型(远程心理学、远程精神病学、行为远程医疗)

按组件(服务、软件、硬件、RPM、实时)

按交付模式(基于Web的交付模式、基于云的交付模式、本地交付模式)

按最终用户(提供者、支付者和患者)

市场的主要发展:

2018 年 4 月 17 日 ,AMD Global Telemedicine Inc. 宣布开发直接面向消费者的远程医疗平台 OnDemand Visit。OnDemand Visit 是医疗保健提供者管理自己的虚拟护理产品的平台,作为外包远程医疗需求和服务的替代方案。

年 4 月 17 日 ,AMD Global Telemedicine Inc. 宣布开发直接面向消费者的远程医疗平台 OnDemand Visit。OnDemand Visit 是医疗保健提供者管理自己的虚拟护理产品的平台,作为外包远程医疗需求和服务的替代方案。 2019年 3 月5 日,全球医疗保健领导者 McKesson Corporation 宣布与技术领导者 Navigating Cancer 合作,为社区肿瘤学家提供增强的患者关系管理 (PRM) 平台。该平台是为肿瘤团队和患者提供综合和个性化护理的综合临床工作流程工具。

报告的重要亮点:

– 研究侧重于战略、发展和市场情景。

– 全球主要公司参与 远程心理健康市场的分析

– 获得对竞争对手信息的战略洞察力,以发展强大的行业增长

– 识别新兴参与者并制定有效的反击策略以交叉竞争优势

– 确定主要参与者为远程心理健康市场的增长提供的关键和多样化的产品类型/分销渠道

为了提供更准确的市场预测,考虑到 COVID-19 的影响,我们将在交付前更新所有报告。

远程心理健康市场的国家层面分析:

北美(美国、加拿大和墨西哥)

欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等)

亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)

南美洲(巴西等)

中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

在本报告中,提供了全球范围内的研究分析,例如远程心理健康 当前和传统增长 分析、竞争分析以及核心地区的增长前景。该报告在国家和地区层面对该市场进行了全面调查,并从销售、收入和消费等方面分析了每个细分领域的行业趋势。介绍了从销售额、收入、价格等方面对相关区域龙头企业进行定量和定性分析。

